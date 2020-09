Game of Thrones : la vérité derrière le premier pilote désastreux

Avant d'être une série phénomène qui a déchaîné les passions pendant plusieurs années, "Game of Thrones" avait pris un très mauvais départ avec un premier pilote jugé catastrophique. Retour sur ce désastre que personne n'a jamais vu et qui a provoqué des modifications payantes.

Game of Thrones : retour sur le pilote raté

On ne va pas vous faire l'affront de présenter la série Game of Thrones, diffusée sur HBO et tirée des romans de George R.R. Martin. Elle a emporté par millions les téléspectateurs, en devenant un véritable phénomène pop culture. Même si elle s'est terminée au bout de huit saisons, on se souviendra de son impact pendant encore très longtemps. Le programme a chamboulé l'industrie, en mettant de plus en plus de moyens financiers en jeu. Le résultat, souvent, atteint ou surpasse ce qu'on peut voir au cinéma. Certaines batailles épiques resteront gravées à jamais dans la mémoire des fans, qui n'ont jamais eu un tel spectacle sur petit écran. La fin aura provoqué des débats et des déceptions, mais Game of Thrones a laissé son empreinte.

Pourtant, l'affaire n'était pas si bien engagée, avec un premier pilote qui n'a absolument pas convaincu ! James Hibberd est revenu sur cette histoire dans son livre à paraître en octobre prochain Fire Cannot Kill a Dragon: Game of Thrones and the Official Untold Story of the Epic Series. 10 millions de dollars ont été dépensés pour le tourner et la chaîne l'a mis à la poubelle, le jugeant trop mauvais. Un nouveau réalisateur a été engagé (Timothy Van Patten) et de nombreuses modifications ont été faites pour corriger tout ce qui ne fonctionnait pas. Ce n'était pourtant pas un amateur qui s'en était chargé : Tom McCarthy. Oui, le réalisateur de Spotlight est passé par Game of Thrones mais il ne pourra jamais revendiquer ça sur son CV puisque son travail n'a pas été retenu.

Un casting revu et corrigé

Des changements, il y en a surtout eu devant le caméra, au niveau du casting. Emilia Clarke n'était absolument pas le premier choix pour camper Daenerys. C'est Tamzin Merchant qui avait été engagée pour porter ce rôle important. Elle a cependant été débarquée quand les producteurs se sont rendus compte qu'elle avait du mal à créer une alchimie avec son partenaire de jeu, Jason Momoa. La jeune femme doit regretter de ne pas avoir provoqué l'adhésion quand on voit le succès du show par la suite. Emilia Clarke n'était pas du tout connue à l'époque et, elle, a pu bénéficier de ce coup de boost monumental dans sa carrière. L'introduction du personnage de Daenerys était aussi assez différent. Dans la série, elle se fait violer par Khal Drogo après leur mariage. Ce qui n'était pas le cas dans le pilote, avec un mari qui jouait plus sur la séduction.

L'autre gros bouleversement au casting a été le remplacement de Jennifer Ehle par Michelle Fairley pour le rôle de Catelyn Stark. C'est la première qui a tourné le pilote et sa prestation a apporté satisfaction. Pourquoi quitter le projet, alors ? Parce qu'elle ne voulait pas faire bouger sa famille en Irlande du Nord pour le tournage. Une décision qui peut se comprendre et qui n'a porté préjudice à la série car Michelle Fairley est excellente dans le rôle.

En dehors du casting, la direction artistique a également été revue. Les costumes, les maquillages et les looks n'étaient pas réussis dans ce premier jet. L'équipe en charge de cette partie a travaillé pour rendre le tout plus réaliste et que les acteurs donnent moins l'impression d'être déguisés. On peut dire que c'est réussi tant Game of Thrones ne sonne jamais comme ridicule.

Un personnage a survécu grâce à George R.R. Martin

Les scénaristes David Benioff et D. B. Weiss ont voulu couper le personnage de Rickon, qui est le petit frère Stark. Jugeant qu'il n'avait pas une si grande importance dans le premier livre, le duo a émis l'hypothèse de le sortir de la série. Une décision qui n'a pas plu à George R.R. Martin car il comptait s'en servir dans les autres bouquins. On l'a effectivement revu plusieurs fois dans les saisons suivantes. L'auteur des romans peut se targuer aussi d'être l'un des seuls à détenir une copie de ce pilote raté. Le public ne devrait jamais avoir l'opportunité de le découvrir mais George R.R. Martin admet qu'il l'a bien aimé à l'époque. Un jugement qui a été revu avec le temps.