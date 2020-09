Game of Thrones : les créateurs annoncent leur nouvelle série

David Benioff et D.B Weiss ont choisi leur projet après leur succès "Game of Thrones". Ce sera une saga de science-fiction adaptée de romans de l'écrivain chinois Liu Cixin.

L'après Game of Thrones

David Benioff et D.B Weiss ont en effet dit au revoir à Game of Thrones, le show qu'ils ont créé et qui les a rendu célèbres. La série aura été pendant 8 saisons une des plus regardés de la télévision. Même si la dernière saison a laissé un goût amer dans la bouche de beaucoup de fans, les audiences, elles, n'ont pas déçu HBO. Pour les deux créateurs, il fallait donc penser à la suite. Dans un premier temps, ce fut le développement d'une nouvelle trilogie Star Wars pour Disney. Mais les deux hommes, subissant une campagne de dénigrement sans précédent à cause de la fin de Game of Thrones, jetèrent l'éponge... Pour mieux rebondir chez Netflix avec qui ils ont signé un contrat d'exclusivité pour 200 millions de dollars.

Bienvenue dans l'espace

C'est donc le service de streaming américain qui s'est chargé de communiquer sur leur prochaine création.

Les deux américains ont donc jeté leur dévolu sur les romans du chinois Liu Cixin, parus en France sous le titre Le problème à trois corps. Le second tome s'intitule La Forêt sombre, et le troisième La Mort immortelle. Ils sont édités chez Actes Sud dans la collection Exofictions.

Benioff et Weiss ont partagé leur enthousiasme quant à cette adaptation, qualifiant l'oeuvre de série de science-fiction la plus ambitieuse qu'ils aient lue. Les deux sont très impatients de faire découvrir ce projet au public.

Nous y suivrons donc le premier contact entre les hommes et une civilisation extraterrestre. L'histoire commence en 1960 et se prolonge à l'infini. Dans les romans, les personnages principaux sont chinois. A voir si les scénaristes changeront cela ou pas. Le duo fera équipe avec le scénariste-producteur Alexander Woo (True Blood).

Parmi les nombreux producteurs exécutifs du projet, on trouve des noms familiers comme Rian Johnson, Brad Pitt via sa société de production Plan B Entertainment et l'actrice Rosamund Pike via sa société Primitive Streak.

Le projet s'annonce donc très ambitieux, autant sous la forme que sur le fond. L'univers semble assez riche pour durer de nombreuses saisons, comme Game of Thrones. Sur le papier, tout ceci est très excitant. Il va falloir maintenant s'armer de patience avant de voir une première image de ces nouvelles étoiles.