Game of Thrones : Olivia Cooke et Matt Smith au casting du préquel "House of the Dragon"

"House of the Dragon", le préquel de "Game of Thrones", enrichit son casting avec les arrivées d'Olivia Cooke, Matt Smith et Emma D'Arcy.

Game of Thrones : bon retour !

L'air de rien, voilà maintenant bientôt deux ans que nous vivons au quotidien sans nouveaux épisodes de Game of Thrones. Quand la série phénomène tira sa révérence en 2019, HBO se voulut rassurant en nous promettant bientôt de nouvelles incursions dans le monde étrange et merveilleux créé par George R.R Martin. Un premier préquel a été annoncé en grande pompe, basé sur les événements qui ont donné naissance aux Marcheurs blancs. Naomi Watts faisait partie de la distribution, le tournage avait commencé et puis on en a appris l'annulation avant même la diffusion. Il faut croire que le résultat n'était pas à la hauteur des attentes.

Les fans en pleurs devaient donc espérer que les autres projets n'en connaissent pas le même sort. Un autre préquel était en effet également dans les tuyaux. Intitulé House of the Dragon, il prend sa source dans les tomes Feu et Sang écrits par Martin. On y suit les ancêtres de Daenerys bien avant sa naissance dans ce que l'on appela à l'époque "La Danse des dragons", soit la guerre de succession à la dynastie Targaryen.

Il y a quelques mois, on apprenait l'arrivée officielle de l'acteur Paddy Considine (Peaky Blinders, The Outsider) dans le rôle du Roi Viserys 1er, né en 77 (après la Conquête d'Aegon) et cinquième roi de la dynastie Targaryen. Il succède au vieux roi, Jaehaerys Targaryen au Grand Conseil de Harrenhal. Il est décrit comme chaleureux, gentil et honnête, mais peut-être un peu trop pour devenir un grand roi. On apprend que l'Anglais va enfin avoir de la compagnie, et de la très bonne qui plus est.

House of the Dragon : la famille s'agrandit

D'après nos confrères du Hollywood Reporter, trois nouveaux acteurs ont, en effet, été aujourd'hui annoncés au casting de House of the Dragon pour compléter sa famille.

Première addition de poids, celle d'Olivia Cooke, que l'on a pu croiser dans Ready Player One, La Foire aux vanités, Golem, le tueur de Londres ou le très beau This is not a Love Story. La Britannique incarnera Alicent Hightower, fille d'Otto Hightower, la Main du Roi, et considérée comme la plus belle femme des Sept Royaumes. Elle a été élevée dans le Donjon Rouge, proche du roi et de son cercle le plus proche. Elle possède une grâce à la hauteur de son sens avisé de la politique.

This is not a Love Story © Indian Paintbrush

À ses côtés, nous retrouverons Matt Smith, bien connu pour ses apparition dans Doctor Who, The Crown ou Official Secrets. Il prêtera ses traits au prince Daemon Targaryen, frère cadet du roi Viserys et héritier du trône. Décrit comme un guerrier hors pair et capable de chevaucher les dragons, Daemon possède le vrai sang pur de la famille. Mais on dit que chaque fois qu'un Targaryen naît, les dieux lancent une pièce en l'air. À sa naissance, il faut croire qu'elle n'est pas tombée du bon côté.

Doctor Who ©BBC

Enfin, troisième annonce de ces ajouts à la distribution, Emma D'Arcy qui s'est déjà distinguée dans Wanderlust, Hanna, ou dernièrement Miss Révolution et Truth Seekers. Elle sera la princesse Rhaenyra Targaryen, premier enfant du roi, elle aussi de pur sang valyrien et cavalière-dragon. Beaucoup diraient que Rhaenyra est née avec tout pour elle… mais elle n'est pas née homme. Son père aimerait pourtant qu'elle lui succède sur le trône à la place de son frère.

Truth Seekers ©Amazon Studios

La diffusion de House of the Dragon devrait commencer en 2022 sur HBO.