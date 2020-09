Game of Thrones : on sait pourquoi Lady Stoneheart n'est pas dans la série

L'adaptation en série "Game of Thrones" a parfois donné lieu à quelques divergences par rapport aux romans. Les fans se sont notamment demandés pourquoi le personnage de Lady Stoneheart n'était jamais apparu dans la série. Les showrunners viennent enfin de donner la raison de cette absence.

Game of Thrones s'est passée de Lady Stoneheart

Les huit saisons de Game of Thrones contiennent de nombreux passages cultes qui ont fait parler lors de leur diffusion. On pense à la Bataille des Bâtards, à la mort de certains personnages ou au fameux Red Wedding dans la saison 3. La soirée des festivités tourne au bain de sang, laissant Catelyn Stark (Michelle Fairley) et son fils Robb sur le carreau. Ça, nous l'avons vu dans la série. Sauf que George R.R. Martin avait pris une autre direction par la suite, en faisant payer le clan Frey. L'auteur avait décidé de ressusciter Catelyn sous une autre forme.

Son corps gisant dans l'eau était retrouvé par la Fraternité sans Bannière, un groupe qui refuse de se soumettre devant les seigneurs de Westeros. À leur tête, Béric Dondarrion. Dans les romans, c'est lui qui se sacrifiait pour ramener Catelyn, après que le prêtre Thoros a refusé de lui redonner vie à l'aide de ses pouvoirs. La mère Stark, revancharde, revient sous l'identité de Lady Stoneheart (ou Lady Coeurdepierre) et va prendre la place de Béric au commandement de la Fraternité. Son objectif est désormais de faire tomber les Frey.

Cette seconde version du personnage, que l'on peut qualifier de "zombifiée", n'a jamais été incluse dans la série, alors que le Red Wedding était montré. On peut légitimement s'interroger sur une telle absence qui change un peu le déroulé de la série. Les lecteurs ont un attachement envers sa quête vengeresse et n'ont jamais réellement compris pourquoi ils n'avaient pas pu la suivre après la saison trois.

Enfin des justifications !

La réponse se trouve dans le livre à venir Fire Cannot Kill a Dragon qui racontera les coulisses du show. L'oeuvre de James Hibber sortira au début du mois d'octobre en version originale et contient le secret derrière cette absence. Les showrunners D. B. Weiss et David Benioff ont trois raisons précises pour justifier ce choix très particulier.

La première, c'est l'envie de ne pas avoir trop de résurrection durant la série. Si Lady Stoneheart débarquait grâce à cette pratique, sa réutilisation pour sauver Jon Snow aurait pu perdre de son impact. Du moins, le duo pense que ça aurait été le cas et que les spectateurs se seraient lassés d'une répétition de cette mécanique magique pour sauver une figure importante de l'univers. Un choix qui se défend.

La seconde, c'est la force du Red Wedding dans la série. David Benioff explique qu'ils ont été époustouflés par les derniers instants de Catelyn et que cette fin sonnait comme une évidence :

Le dernier moment de Catelyn était vraiment fantastique, et Michelle Fairley est une actrice si excellente, que lui demander de revenir en zombie qui ne parle jamais aurait été comme une régression.

La troisième, c'est pour ne pas gâcher le travail à venir de George R.R. Martin. Weiss et Benioff estiment qu'ils auraient spoilé ce qu'allait faire Lady Stoneheart dans les deux prochains livres de Game of Thrones. Car oui, la saga n'est pas encore terminée sous la forme écrite et l'auteur compte publier deux nouveaux tomes. Le personnage sera forcément dedans et son arc narratif trouvera une conclusion. Néanmoins, les showrunners sont dans leurs rôles en faisant ce travail d'adaptation qui stoppe la route du personnage à ce stade, sans résurrection. C'est le jeu, aussi, de savoir s'éloigner pour mettre d'autres idées en place. Il faudra donc attendre la sortie de The Winds of Winter peut-être en 2021 pour continuer de suivre sa quête de vengeance...