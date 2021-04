Game of Thrones : premières photos du préquel House of the Dragon

À peine lancée, la production de "House of the Dragon" fait parler d'elle. La série qui se déroule avant les événements de "Game of Thrones" se montre déjà dans des premières photos. On y découvre dessus Matt Smith et Emma D'Arcy en Daemon et Rhaenyra Targaryen.

House of the Dragon : le préquel à Game of Thrones

Le 19 mai 2019, le dernier épisode de Game of Thrones était diffusé. Une conclusion qui fut accompagnée d'un torrent de réactions. La série restera majeure dans l'histoire de la télévision. HBO a développé un programme phénoménal en se basant sur les écrits de George R.R Martin. Après cette fin, impossible d'envisager que la marque allait être rangée au placard. Le network veut continuer d'en profiter et a lancé plusieurs projets.

Le plus avancé est House of the Dragon, un préquel se déroulant longtemps avant les événements de la série originale. Le scénario va s'intéresser au passé de la famille Targaryen. Il sera question de luttes internes pour prendre le pouvoir à la tête du clan. La recette ne va pas dépayser les fans de Game of Thrones, avec encore des manigances entre les personnages et, évidemment, du grand spectacle. Nous pourrons découvrir les événements qui ont mené à la Danse des Dragons, une guerre réputée dans l'univers GoT. Comme son nom l'indique, il va être question des cracheurs de feu volants.

Déjà des premières photos du tournage

La production vient enfin de débuter. L'annonce officielle de son lancement a été faite ces dernières heures. Dans les rôles principaux, on retrouvera Paddy Considine en Roi Viserys 1er, Olivia Cooke campera sa femme (Alicent Hightower), Emma d'Arcy sera sa fille (la princesse Rhaenyra) et Matt Smith sera Daemon, le mari de cette dernière. On sait aussi que Eve Best sera la princesse Rhaenys Velaryon, Rhys Ifans sera Otto Hightower, Sonoya Mizuno sera Mysaria et Steve Toussaint sera Lord Corlys Velaryon.

House of the Dragon tournage

Tout juste après son lancement, le tournage de House of Dragon fait déjà parler de lui avec des premières photos fuitées. Rien de très impressionnant pour le moment, on peut seulement apercevoir Matt Smith et Emma D'Arcy en pleine conversation sur une plage. Les images permettent de voir à quoi ils vont ressembler dans leur costume et Daemon a même des airs de Geralt de Riv avec ses cheveux blancs. Une telle production étant scrutée de très près, on risque bien de voir d'autres images dans les prochaines semaines. Le lancement de la diffusion n'est pas prévue avant le printemps de l'année prochaine.