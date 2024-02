Game of Thrones : le préquel que tout le monde attendait se confirme

Après "House of the Dragon", un autre prequel à "Game of Thrones" sur la dynastie Targaryen est en préparation du côté de HBO. Il s'agit de celui sur la conquête d'Aegon et de ses sœurs, qui a façonné Westeros tel qu'on le connaît, et surtout le trône de fer. On devrait y croiser un dragon légendaire de l'univers.

Le préquel sur La Conquête d'Aegon se confirme

Il y a pratiquement un an, Variety annonçait que HBO songeait à développer un autre préquel à Game of Thrones, centré sur une période cruciale de l'univers imaginé par George R.R. Martin : la conquête d'Aegon le Conquérant, le fondateur des Sept Couronnes. Après House of the Dragon, c'était donc un autre chapitre phare de la dynastie des Targaryen qui semblait intéresser la chaîne.

Et force est de constater que l'idée a fait son chemin chez les pontes de HBO puisque la série se confirme, comme le dévoile The Hollywood Reporter, avec l'arrivée d'un scénariste en charge d'écrire ces épisodes, basés sur le premier tome de Feu et Sang de George R.R. Martin. Il s'agit de Mattson Tomlin, qui a notamment travaillé sur The Batman, ainsi que sa suite, et qui est également en charge d'adapter le comics d'action BRZKRK avec Keanu Reeves.

Une période cruciale pour la dynastie Targaryen

L'histoire de la conquête d'Aegon le Conquérant est un moment fondamental dans l'univers de Game of Thrones. Cette conquête a eu lieu environ 300 ans avant les événements relatés dans les livres et la série télévisée (et environ 120 ans avant House of the Dragon), et elle a profondément façonné l'histoire et la géopolitique de Westeros, le continent fictif où se déroule une grande partie de l'intrigue.

La conquête d'Aegon, aidé par ses deux sœurs-épouses Visenya et Rhanys, aboutit à l'unification des sept royaumes indépendants sous une seule couronne, avec Aegon lui-même comme premier souverain du Trône de Fer. Un symbole de son autorité absolue forgé à partir des épées de ses ennemis vaincus par le feu de son dragon, Balerion la Terreur Noire (dont le crâne est visible dans Game of Thrones et House of the Dragon). La seule exception à cette unification est le royaume de Dorne, qui ne sera intégré au royaume que plus tard, par des moyens politiques plutôt que militaires.

Le crâne imposant de Balerion dans House of the Dragon © HBO

Cet événement est majeur dans l'univers de Game of Thrones pour plusieurs raisons. D'abord, il marque le début de la dynastie Targaryen qui régnera sur Westeros pendant près de trois siècles. Ensuite, il introduit le concept du Trône de Fer, le siège du pouvoir ultime que de nombreux personnages chercheront à obtenir tout au long de la série. Enfin, la conquête établit les dragons comme l'une des plus grandes forces de Westeros. En plus de Balerion, on pourra également apercevoir Meraxès, le dragon de Rhanys, et Vhagar, celui chevauché par Visenya. Les deux sont également visibles dans House of the Dragon.