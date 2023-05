Game of Thrones : Richard Madden s'exprime sur Les Noces Pourpres, 10 ans après

En juin 2023, on fêtera les dix ans de diffusion de l'épisode de Game of Thrones sur les "Noces Pourpres" et Richard Madden n'a rien oublié. Le comédien actuellement à l'affiche de la série "Citadel" sur Prime Vidéo s'est confié sur la mort de son personnage dans la série phare de HBO qui a laissé des millions de téléspectateurs sous le choc..

Game of Thrones : 10 ans après, cet épisode est encore dans toutes les mémoires

Le 2 juin 2013 est une date que les fans de la série Game of Thrones n'oublieront probablement jamais. En effet, c'est ce jour là que fût diffusé sur HBO l'épisode 9 de la saison 3, The Rains of Castamere (Les Pluies de Castamere), désormais davantage connu sous le nom des Noces Pourpres.

Presque dix ans plus tard, cet épisode est encore dans toutes les mémoires, en raison de l'extrême violence de sa séquence finale qui avait laissé les spectateurs en état de choc. En effet, dans les dernières minutes de l'épisode, alors que Catelyn Stark, Robb Stark et son épouse Talisa assistent à l'union d'Edmure Tully et Roslin Frey aux Jumeaux, ils sont trahis et massacrés par les Bolton.

Les Noces Pourpres - Game of Thrones © HBO

Un deuxième coup dur pour les fans de la maison Stark après la disparition de Ned dans la saison 1. Surtout, Catelyn et Robb étaient des personnages phares de la série, et particulièrement appréciés des spectateurs. Ce qui a rendu cet épisode encore plus tragique et mémorable. On se souvient d'ailleurs des vidéos de réactions des spectateurs abasourdis :

Richard Madden se confie 10 ans plus tard

Actuellement à l'affiche de la nouvelle série phare de Prime Vidéo, Citadel, le comédien Richard Madden, qui interprétait Robb Stark, s'est confié sur le célèbre épisode de Game of Thrones dans lequel il perd la vie. Et comme vous l'imaginez, ça n'a pas été une partie de plaisir pour lui. Ainsi, il a indiqué dans une interview accordée à Variety :

Je me souviens avoir beaucoup pleuré, car à la fin, j'allais être séparé de ma famille avec qui j'avais vécu pendant cinq ans - ma mère à l'écran, ma femme et cette équipe qui avait passé beaucoup de temps ensemble. C'était traumatisant non seulement de tourner la scène, mais aussi parce que je perdais ma famille.

Après l'aventure Game of Thrones, Richard Madden a su rebondir grâce notamment à plusieurs autres séries, comme Bodyguard dans laquelle il tient le premier rôle. En plus de Citadel, il pourrait également être dans les prétendants pour reprendre le rôle d'un certain James Bond...