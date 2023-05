James Bond : cet acteur de "Game of Thrones" est-il le nouveau favori ?

Un acteur britannique, dont le nom a été évoqué de manière récurrente pour devenir le prochain interprète de James Bond, s'est affiché dans une étrange vidéo Instagram où on peut le voir déguster une boisson très "007". De quoi l'envisager comme le nouveau favori pour le rôle ?

James Bond, un nouvel acteur en pole position ?

Le débat est permanent et n'est pas prêt de s'arrêter. Qui sera le prochain James Bond, et aura donc la lourde tâche de succéder à Daniel Craig ? Si quelqu'un le sait déjà, à ce stade encore très précoce du développement du prochain film, ça ne peut être que Barbara Broccoli et Michael G. Wilson, les deux producteurs historiques de la saga 007. Et le reste du monde peut pour le moment n'émettre que des hypothèses, basées sur des rumeurs et des opinions. Il y a eu récemment l'apparition d'Aaron Taylor-Johnson, au sujet duquel il a été confirmé qu'il avait passé des auditions très convaincantes.

Tangerine (Aaron Taylor-Johnson) - Bullet Train ©Sony Pictures

Mais aujourd'hui, les fans de la saga d'espionnage portent leur attention vers un autre acteur, dont le nom a souvent été évoqué dans l'hypothétique shortlist. Et celui-ci, britannique, trentenaire, suffisamment populaire mais pas encore star mondiale, n'est autre que Richard Madden.

Une vidéo troublante de Stanley Tucci

L'acteur des séries Game of Thrones et Bodyguard, mais aussi vu sur grand écran dans Rocketman, 1917 et Les Éternels, répond à pas mal de pré-requis pour incarner le nouveau James Bond. À bientôt 37 ans, il est dans la tranche d'âge désirée par les producteurs. Il est sujet de la Couronne britannique, dispose d'un physique avantageux, aussi charmant que puissant s'il le faut, et dispose de cette popularité moyenne, ce qui ne l'identifie pas exclusivement à un seul personnage.

David Budd (Richard Madden) - Bodyguard ©Netflix

Surtout, actuellement à l'affiche de l'ambitieuse série d'espionnage Citadel, Richard Madden s'est montré dans une vidéo avec son partenaire de jeu dans cette série Stanley Tucci, en train de siroter du Martini, soit une boisson très... 007.

Les deux acteurs s'amusent, et Richard Madden feint une forme une gêne, ce qui a déchaîné les fans dans les commentaires. Ces commentaires tournent dans leur majorité autour du thème James Bond, avec des "Au shaker, pas à la cuillère", ou encore "Le nom est Bond, James Bond", "007 ?", "Richard Madden en James Bond s'il vous plaît..."

James Bond, grande acquisition d'Amazon

Cette vidéo aurait pu rester entièrement anodine, si toutefois Amazon ne s'était pas rendue récemment propriétaire de la MGM, et donc de son catalogue, dont la franchise la plus importante est... la saga cinématographique James Bond. Avec ce rachat estimé à 8 milliards de dollars, la société de Jeff Bezos développe son intégration dans l'industrie cinématographique et surtout prend le pouvoir sur les futures productions siglées James Bond. Et comme Citadel est une série originale Amazon, avec Richard Madden dans un des rôles principaux, que celui-ci passe de la série d'espionnage aux films 007 est forcément de l'ordre du probable...