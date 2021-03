Game of Thrones : trois nouvelles séries en préparation

HBO s'accroche à "Game of Thrones". La série principale s'est achevée en 2019 et c'est désormais plusieurs autres créations qui vont prendre la relève. En plus de "House of the Dragon" et de deux préquels, c'est trois spin-offs supplémentaires qui seraient sur le feu.

Game of Thrones : une série culte devenue point de départ d'un univers étendu

HBO veut exploiter au maximum la marque Game of Thrones et a des raisons d'agir de la sorte tant le succès de la série originale a été énorme. Le network sort très régulièrement des grandes séries mais il ne dispose pas de beaucoup d'univers qui peuvent être étendus. Parmi les cartons de ces dernières années, l'adaptation des écrits de George R.R Martin est toute désignée pour voir des projets complémentaires se développer. L'ambition est de prolonger le phénomène en espérant que la ferveur des fans reste intacte.

Quelques nouveaux projets ont déjà été évoqués. House of the Dragon est celui dont on parle le plus. Il se déroulera avant les événements de Game of Thrones et racontera les querelles au sein du clan Targaryen lors des années qui précèdent la venue au monde de Daenerys. Sa diffusion devrait débuter l'année prochaine.

D'autres rapports indiquent qu'HBO veut lancer une série Tales of Dunk and Egg centrée sur Ser Duncan le Grand et son acolyte Aegon Targaryen, et une autre sur Robert Baratheon lors de sa révolte contre les Targaryen. À première vue, rien de très excitant. Notons tout de même que le network n'a jamais confirmé que ces titres étaient sur le feu. Même si on peut y croire avec les informations de la partie fiable de la presse américaine. On n'oublie pas aussi qu'une série sur l'éclosion des marcheurs blancs a été d'actualité pendant un temps, avec Naomi Watts, mais que le projet a été abandonné.

Game of Thrones ©HBO

Trois spin-offs supplémentaires

Variety dévoile maintenant que trois autres séries estampillées Game of Thrones seraient en train d'être préparées. Le premier s'intitule 9 Voyages et va être "showrunné" par Bruno Heller. Un scénariste qui a notamment officié sur la série Rome. L'histoire s'intéressera au Lord Corlys Velaryon à la tête de la maison Velaryon. On le connaît aussi sous le pseudo Le Serpent de mer. Hormis ça, on ne sait pas encore exactement quelle est la grande ligne de l'intrigue mais nous allons découvrir les dessous de cette maison particulièrement riche à la tête d'une impressionnante flotte navale. Nous pourrons suivre ce personnage dans House of Dragon, sous les traits de Steve Toussaint. Il reprendra naturellement le rôle pour ce spin-off qui doit donc, de ce que l'on comprend, compléter le préquel.

Les descriptions des deux autres spin-offs sont plus succinctes. Le premier, titré Flea Bottom, se déroulera dans le cadre de Port-Réal, et plus spécifiquement au sein du quartier qui donne son nom à la série. Un recoin dominé par la pauvreté et infesté par des êtres malintentionnés. Cependant, aucune orientation narrative n'est encore connue. Pour le second, 10 000 Ships, on en sait un tout petit plus. Il sera menée par la princesse Nymeria, une guerrière redoutable mariée à lord Mors Martell. Si ce nom vous dit quelque chose, c'est parce que le loup d'Arya Stark porte son nom. Nous découvrirons qui elle était lors d'une série située temporellement des centaines d'années avant Game of Thrones.

Ces trois spin-offs sont encore loin de se concrétiser pleinement et d'arriver sur nos écrans. HBO met en place son plan d'action pour nous occuper pendant les prochaines années et il se peut fortement que les choses n'en restent pas à ce stade. Ce qui commence à faire vraiment beaucoup. On peut se demander si HBO n'est pas en train de tirer un peu trop sur la corde...