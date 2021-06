Game of Thrones : une actrice révèle que les scènes de nudité ont affecté sa carrière

« It’s not porn, it’s HBO ». Ce slogan moqueur à l’encontre de la célèbre chaîne américaine vise les nombreuses scènes de nu que l’on peut trouver dans ses séries. Parmi elles, « Game of Thrones » est sans doute la série la plus généreuse en la matière. L’actrice Nathalie Emmanuel, présente dans le show durant 6 ans, est bien placée pour en parler. Certaines scènes osées auxquelles elle a participé ont eu un impact sur la manière dont elle fut sollicitée par la suite.

Game of Thrones : la série qui a tout osé

Durant huit ans, Game of Thrones a soulevé tous les débats possibles. Que ce soit pour son intrigue, pour ses personnages et pour ses thématiques, la série-phare d’HBO n’a laissé personne indifférent. Toutefois, la série a également soulevé la polémique pour ses nombreux levers de tabou. Ainsi, la série n’a pas été avare en mutilations, meurtres d’enfants, viols, incestes et scènes de sexe frontales. Souvent accusé de voyeurisme et de violence gratuite, le show a régulièrement créé la polémique.

Game of Thrones ©HBO

Toutefois, il faut rappeler que jouer une scène de nu reste vendeur pour de nombreuses productions, ainsi que pour certains acteurs et actrices qui sautent le pas. Si certains jouent l’opportunisme et assument pleinement de jouer ce type de scène, d'autres mettent certaines conditions dans leurs contrats afin de ne pas se dénuder pour tout et n’importe quoi.

Des conditions pas toujours respectées, selon Nathalie Emmanuel

De la saison 3 à la saison 8 de Game of Thrones, Nathalie Emmanuel a incarné Missandei, une ancienne esclave libérée par Daenerys. Par la suite, elle est devenue la traductrice, conseillère et meilleure amie de la « Mère des Dragons ». En outre, elle a entretenu une liaison amoureuse avec Ver Gris, le commandant des armées de Daenerys. Une liaison qui a inévitablement entraîné une scène de sexe entre les deux personnages.

La popularité du personnage (ainsi que la scène de nu) a ouvert des portes à l’actrice britannique. En effet, elle fait partie des cadres de la saga Fast & Furious depuis 2015. On a également pu l’apercevoir dans la franchise Le Labyrinthe, sans compter qu’elle fera partie de la distribution d’Army of Thieves, préquel du film Netflix Army of the Dead.

Interviewée dans le podcast Make It Reign, la comédienne est revenue sur son passage dans Game of Thrones, ainsi que l’impact que les scènes de nu ont eu sur sa carrière :

Quand j'ai fait Game of Thrones, j'étais d'accord pour certaines scènes de nu ou de nudité dans la série. Mais du point de vue d'autres projets, vu que je l'avais déjà fait dans Game of Thrones, les équipes partaient du principe que je dirais oui à tout. Ce que les gens n'ont pas réalisé, c'est que j'ai accepté des termes et des choses spécifiques pour la série. Cela ne peut pas s'appliquer nécessairement à tous les autres projets.

Cette intervention rappelle d’ailleurs celle de sa collègue à l’écran Emilia Clarke, qui avait demandé à ne plus apparaître nue dans la suite de la série. Malgré les nombreuses « pressions » reçues de la part des producteurs, elle est restée ferme sur ses exigences.