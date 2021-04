Game of Thrones : une pièce de théâtre verra le jour en 2023

Après la série et de nombreux autres projets annoncés, l'univers de Game of Thrones va s'exporter sur les planches pour mettre en scène un événement majeur : le grand tournoi d'Harrenhal, à l'origine de la rébellion de Robert Baratheon.

Game of Thrones : ça n'était que le début

Diffusée de 2011 à 2019 sur HBO, Game of Thrones, adaptée de l'oeuvre de George R.R. Martin a créé un véritable phénomène mondial. Durant huit saisons, les spectateurs se sont passionnés pour la lutte acharnée qui opposait différents clans pour l'accès au trône de fer. Jusqu'au dernier épisode, l'audience a atteint des sommets, jusqu'à 12 millions de spectateurs en moyenne pour la dernière saison. La série a, en outre, été la plus piratée de l'histoire. Un succès fou pour le network américain, qui compte bien poursuivre cette belle aventure avec d'autres programmes dérivés de la série.

Des préquels et...

Depuis l'arrêt de Game of Thrones, HBO planche sur des préquels liés à des événements majeurs de la saga. Le premier annoncé, qui s'intéressait à l'origine des Marcheurs Blancs, a malheureusement été annulé après le tournage de son pilote. Quelques jours plus tard, nous apprenions que celui sur les ancêtres de Daenerys Targaryen, baptisé House of the Dragon, était confirmé. Actuellement en tournage, il débarquera en 2022 sur HBO et s'intéressera à la guerre à l'intérieur du clan Targaryen, aussi connue sous le nom de la Danse des dragons.

Logo de House of the Dragon ©HBO

S'il est le plus avancé, de nombreux préquels sont également sur le feu : une série sur la rébellion de Robert Baratheon, une série sur Aegon Targaryen et Ser Duncan le Grand, une série sur Lord Corlys Velaryon (le serpent de mer), une sur le quartier pauvre de Culpucier, une autre sur Nymeria Sand, ou encore une série animée. Mais ça n'est pas tout !

... une pièce de théâtre Game of Thrones

Comme Harry Potter et d'autres oeuvres phares de la pop culture, Game of Thrones va elle aussi avoir droit à son adaptation théâtrale. Comme nous l'apprend The Hollywood Reporter, la pièce actuellement en développement, s'intéressera au célèbre grand tournoi d'Harrenhal, à l'origine de la rébellion de Robert Baratheon. George R.R. Martin en sera le producteur, et la pièce devrait se jouer à New York, Londres, et en Australie dès 2023.

Autour de Robert Baratheon, nous devrions croiser de nombreux personnages phares de l'oeuvre de l'auteur, parmi lesquels : le prince Rhaegar Targaryen, Lyanna Stark, Jaime Lannister, Ned Stark, ou encore Oberyn Martell.

Souvent cité dans l'oeuvre de Martin, le tournoi d'Harrenhal renferme de nombreux mystères, notamment en ce qui concerne la relation entre Lyanna Stark et Rhaegar Targaryen (les vrais parents de Jon Snow), qui a conduit à la rébellion de Robert Baratheon.