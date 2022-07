Game of Thrones : vers un spin-off sur Daenerys ? Emilia Clarke répond

Alors que Jon Snow va avoir sa propre série grâce à un spin-off de "Game of Thrones", Emilia Clarke a donné son avis sur la possibilité d'incarner à nouveau Daenerys dans un spin-off ou pour apparaître dans un autre show.

L'après Game of Thrones avec Jon Snow

C'est une petite bombe pour les fans des Game of Thrones qui est tombée il y a deux semaines. Alors qu'un premier spin-off arrivera bientôt sur nos écrans (House of the Dragon à partir du 21 août), un nouveau projet sur Jon Snow aurait été commandé. Une série centrée sur ce personnage si important, interprété par Kit Harington, il y a évidemment du potentiel. D'une certaine manière, il y a une assurance pour HBO d'attirer du public avec cette figure. De plus, les scénaristes auront la possibilité d'aller dans une direction intéressante puisque la série devrait se dérouler tout simplement après le final de Game of Thrones, alors que Jon Snow se dirige vers le Nord, au-delà du mur.

Mais sans Daenerys

Forcément, après l'annonce d'une série consacrée à Jon Snow, la possibilité de faire de même avec d'autres personnages importants de Game of Thrones a dû être envisagée par HBO. Les fans peuvent au moins se demander si d'autres stars reviendront pour reprendre leur rôle. La question a justement été posée par la BBC à Emilia Clarke, qui a incarné Daenerys Targaryen pendant huit saisons. Envisagerait-elle de revenir pour un spin-off ou autre ? La comédienne a été claire en déclarant :

Non, je pense que j'en ai fini.

Game of Thrones ©HBO

Pour une fois, on a là une déclaration net et précise, alors qu'habituellement les acteurs et actrices ont tendance à garder des portes ouvertes. Il faut dire qu'il serait difficile de trouver quelque chose de nouveau à raconter sur le personnage. On connaît déjà tout le parcours de Daenerys entre sa rencontre avec Khal Drogo jusqu'à sa mort à la fin de Game of Thrones. Il n'y aurait pas vraiment d'intérêt à revenir sur cette période. Il ne resterait alors que la possibilité d'un prequel sur ses plus jeunes années. Mais, là encore, cela reviendrait à étirer à outrance une histoire qui se suffit.

Emilia Clarke va donc se contenter de suivre la suite autour de l'univers de Game of Thrones en tant que spectatrice. Elle a profité de cette interview pour soutenir le projet sur Jon Snow, dont elle aurait discuté avec Kit Harington, confirmant un peu plus le développement de ce spin-off avec l'acteur. HBO devrait communiquer davantage dessus dans les prochaines semaines.