Game of Thrones : bientôt une série sur Jon Snow ?

Alors qu'un premier spin-off de "Game of Thrones" arrivera sur nos écrans le 21 août, HBO se lancerait dans la production d'une autre série dérivée centrée sur le personnage de Jon Snow.

Game of Thrones ne s'arrête pas totalement

En dépit de l'arrêt de la série Game of Thrones en 2019, HBO n'a pas l'intention d'abandonner l'univers. Il faut dire que le show est devenu un véritable phénomène au fil des ans. Devenant un des programmes les plus suivis et provoquant un engouement à chaque nouvelle saison. Il y avait l'attente insoutenable entre deux chapitres. Puis les réactions après chaque épisode. Ainsi, la série occupait le premier plan des réseaux sociaux pendant plusieurs mois chaque année entre 2011 et 2019.

Game of Thrones ©HBO

Résultat, la chaîne américaine a décidé de lancer différents projets de séries dérivées. Si House of the Dragon va bien être diffusée (à partir du 21 août), un autre préquel qui devait être notamment porté par Naomi Watts, a été annulé. Un changement de décision qui n'a pas pour autant signifié qu'HBO préférait finalement s'éloigner de l'univers de Game of Thrones. La preuve puisqu'on apprend aujourd'hui qu'un nouveau projet est en préparation.

Une série sur Jon Snow

The Hollywood Reporter vient d'annoncer qu'une suite de Game of Thrones est en train d'être développée. Seulement ce ne sera pas vraiment une saison 9, puisque le programme sera cette fois centré sur Jon Snow. L'un des personnages les plus importants de la série, interprété par Kit Harington. L'acteur devrait logiquement reprendre son rôle. Une annonce un peu étonnante quand on sait que le comédien avait eu des problèmes de santé mentale après la fin de la série.

Concernant son personnage, rappelons qu'à la fin du show on voyait Jon Snow de retour au nord qui partait vers les lieux sauvages au-delà du mur. De son côté Sansa s'installait sur le trône en tant que Reine du Nord, tandis qu'Arya partait vers l'Ouest. Rien n'indique s'il recroisera ses sœurs dans cette nouvelle série.

HBO ajoute donc un nouveau projet de série dérivée. Espérons que celui-ci ira cette fois jusqu'au bout. Aucune date de diffusion n'a été indiquée.