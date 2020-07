Glee : l'actrice Naya Rivera portée disparue - CinéSéries

L'actrice Naya Rivera est portée disparue depuis ce mercredi 8 juillet. La star de "Glee" avait loué un bateau pour une balade avec son fils de 4 ans. Ce dernier a été retrouvé sain et sauf.

Qui est Naya Rivera ?

La comédienne Naya Rivera a été révélée au grand public grâce à son rôle de Santana Lopez dans la série Glee. Une interprétation drôle et cinglante de la pom-pom girl, qui est vite devenue très appréciée des fans. A la fin de Glee, Naya Rivera a continué de se faire connaître à la sortie de son mémoire Sorry Not Sorry: Dreams, Mistakes and Growing Up. Un livre “confessions” dans lequel elle a partagé beaucoup de récits sur sa vie. Le livre est notamment connu car elle avait critiqué sa co-star, Lea Michele Cette dernière aurait d'ailleurs fait vivre un enfer à une autre comédienne, Samantha Ware. L’actrice a ensuite poursuivi sa carrière d’actrice dans les séries Devious Maids en 2015 ou Step Up : High Water en 2018.

Une disparition inquiétante

D'après TMZ, l'actrice serait actuellement portée disparue et présumée morte selon la police de Los Angeles. Mercredi matin, Naya Rivera a emmené son fils âgée de 4 ans, Jorsey, sur le lac Piru, dans le sud de la Californie. Après quelques heures, le petit garçon a été retrouvé seul sur le bateau par la police, mais sain et sauf. Il a affirmé que sa mère avait plongé dans l’eau mais n'était pas remonté à la surface. Les recherches ont immédiatement commencé avec des plongeurs et des hélicoptères mais à la tombée de la nuit, les recherches ont dû cesser. Elles reprendront ce jeudi. Des drones et des hélicoptères sont même utilisés pour mener les investigations comme on le constate ci-dessous :

Toujours selon TMZ, le gilet de sauvetage de Naya Rivera aurait été trouvé sur le bateau ainsi que le reste de ses affaires personnelles. En attendant des nouvelles sur l’avancée de l’affaire, Jorsey, le fils de Naya, est quant à lui retourné avec le reste de sa famille. Naya Rivera et Ryan Dorsey, le père de son fils, ont divorcé en 2018. Les anciens compagnons partagent la garde du petit garçon.

Quelques temps avant sa disparition Naya Rivera a posté une photo d’elle et son fils sur Twitter avec la légende “Rien que toi et moi”.