Gloria : c'est quoi cette nouvelle série évènement de TF1 ?

En ce mois de mars, TF1 propose une nouvelle fiction à suspense à ses téléspectateurs. On vous en dit plus sur "Gloria", ce programme porté par la comédienne Cécile Bois.

Gloria : quelques mots sur l'histoire

L'intrigue de Gloria débute dans un joli et paisible - du moins, pour le moment - village breton. Dans le bourg situé au bord de l'eau, tout le monde se connaît et semble s'apprécier. C'est ici que vit Gloria, une avocate et mère de trois enfants actuellement en congé maternité.

La vie de cette dernière bascule lorsque son époux, David, se volatilise du jour au lendemain. Sans nouvelles et désespérée, Gloria est vite accusée d'avoir un lien avec sa disparition. Pire, on la soupçonne de l'avoir tué. Loin de se laisser abattre, elle va dès lors se démener pour tenter de découvrir la vérité. Son mari est-il vivant ? Si oui, où peut-il se trouver ? Autant de questions sans réponses que la mère de famille tâche d'élucider. De fil en aiguille, Gloria commence à réaliser qu'elle ne connaissait peut-être pas si bien l'homme avec lequel elle vivait. Et comme si cela ne suffisait pas, il semble bien qu'autour d'elle gravitent des êtres mal intentionnés. Gloria réussira-t-elle à s'entourer de personnes de confiance ? Quoiqu'il arrive, elle est en tout cas loin de se douter du terrible impact qu'aura la vérité sur son existence...

Gloria ©Julien Cauvin, Denis Manin / QUAD/ TF1

L'intrigue du show rappelle vaguement celle de Juste un Regard, polar adapté d'un roman d'Harlan Coben et porté par Virginie Ledoyen. D'ailleurs, il se trouve que Gloria n'est pas une série originale TF1 mais un remake. Le programme source, tout droit venu du Pays de Galles, s'intitule Keeping Faith, en référence au prénom de son héroïne. Composé de quatorze épisodes, le show a récolté de bonnes critiques et a rejoint le catalogue Prime Video. Pour ce qui est de Gloria, la première saison compte six épisodes de cinquante-deux minutes. A l'écriture de la série, le duo Jeanne Le Guillou et Bruno Dega - auquel on doit la récente A l'intérieur, diffusée sur France 2.

Gloria, avec qui ?

Dans le rôle éponyme, on retrouve l'actrice Cécile Bois, star de Candice Renoir depuis 2013. Très présente à la télévision, vous aurez aussi pu la croiser au détour de la collection Meurtres à... ou du poignant téléfilm Tu vivras ma fille. Dans Gloria, c'est Michaël Cohen (La Belle époque) qui interprète son époux disparu.

Gloria ©Julien Cauvin, Denis Manin / QUAD/ TF1

La nouvelle série de TF1 a su rassembler des comédiens bien connus pour camper ses personnages secondaires. Barbara Schulz (Romance), Amelle Chahbi (Tout Simplement Noir), Nicole Calfan (Demain nous appartient), Mariama Gueye (Prise au Piège) ou encore Anne Consigny (At Eternity's Gate) font partie de la distribution du show. Pour les fans de Clem, notez que Lucie Lucas, récemment vue dans La Petite Femelle, est elle aussi de la partie ! Du côté des interprètes masculins, on retrouve JoeyStarr, Mathieu Madénian, Malik Zidi (Tout ce qu'il me reste de la révolution) mais aussi le vétéran Bernard Le Coq (Les Aventures du jeune Voltaire).

Où et quand regarder Gloria ?

La série démarre le 18 mars sur TF1 à raison de deux épisodes par soirée. Si vous avez un abonnement Salto - plateforme française lancée il y a peu - vous pouvez d'ores et déjà regarder le programme dans son intégralité !

Alors, tenterez-vous de percer le mystère de la disparition de David aux côtés de Gloria ?