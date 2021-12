Golden Globes 2022 : Omar Sy et Tahar Rahim nommés pour "Lupin" et "Le Serpent"

Après sa nomination l'année dernière pour son rôle dans "Désigné coupable", Tahar Rahim l'est de nouveau aux Golden Globes 2022 pour sa performance dans la série "Le Serpent". De son côté, Omar Sy est lui nommé pour la toute première fois à cette cérémonie, en reconnaissance de son travail dans la série à succès de Netflix "Lupin".

La France bien représentée à la 79e cérémonie des Golden Globes

C'est une première pour l'un, et une seconde pour l'autre. Et dans tous les cas, c'est une nouvelle fierté pour le milieu français du cinéma et des séries, qui voit ses talents de nouveau nommés à de prestigieuses récompenses dans une cérémonie étrangère. Deux acteurs français ont en effet convaincu cette année 2021, avec d'une part Omar Sy dans le grand succès Lupin, et d'autre part Tahar Rahim pour son incarnation intrigante et troublante du tueur en série Charles Sobhraj dans la série de la BBC Le Serpent, diffusée chez nous sur Netflix. Et cerise sur le gâteau, nos deux stars masculines sont nommées dans deux catégories différentes et ne se font donc aucune concurrence !

Par ailleurs, Marion Cotillard pour Annette et Alexandre Desplat pour The French Dispatch.

Lupin ©Netflix

Tahar Rahim en tueur et Oma Sy en gentleman cambrioleur

Netflix peut se frotter les mains : ses séries et leurs interprètes ont du succès. D'un côté, Lupin est une création originale, et de l'autre Le Serpent est une production BBC que Netflix a eu la très bonne idée de diffuser. Ce qui a notamment permis aux deux interprètes principaux de ces deux séries - une "standard" et une "mini-série" -, de s'illustrer dans le monde entier.

Omar Sy peut être remercié. Il a en effet ravivé la popularité mondiale d'Arsène Lupin, personnage littéraire de fiction dont le personnage Assane Diop s'inspire pour accomplir ses exploits et surtout venger la mort de son père. Impressionnant, s'amusant à se déguiser et s'inquiétant pour la sécurité de son fils, Omar Sy rayonne dans cette série qu'on dirait créée pour lui. Il est nommé dans la catégorie Meilleur acteur dans une série dramatique. Il fait face à Brian Cox et Jeremy Strong, nommés tous deux pour Succession, Lee Jung-Jae pour Squid Game, et Billy Porter pour Pose.

Le Serpent ©Netflix

Tahar Rahim est quant à lui nommé dans la catégorie Meilleur acteur dans une mini-série dramatique pour son rôle dans Le Serpent, récit du parcours meurtrier de Charles Sobhraj. Il fait face à Paul Bettany dans WandaVision, Oscar Isaac dans Scenes From a Marriage, Michael Keaton dans Dopesick, Ewan McGregor dans Halston.

La 79e cérémonie des Golden Globes aura lieu dans la nuit du 9 au 10 janvier 2022.