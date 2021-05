Gossip Girl : découvrez le teaser du reboot et le diffuseur français

"Gossip Girl" est bientôt de retour. La série culte va avoir droit à un reboot qui se déroulera huit ans après les événements de la première série. Une bande-annonce teaser a été dévoilée.

Gossip Girl, reine des potins

En 2012 les fans de Gossip Girl disaient adieu à la série de CW après six saisons. Ce tean drama suit la vie d'étudiants privilégiés à Manhattan. Parmi eux, une personne est derrière le blog de "Gossip Girl" et dévoile tous les potins de cette jeunesse dorée. Le show se concentre autour de plusieurs personnages, dont Serena, de retour à Manhanttan après un soi-disant séjour en pension, et sa meilleure amie Blair.

La série a permis de révéler du beau monde dont notamment Blake Lively, qu'on ne présente plus depuis. Etaient également au casting de la série Leighton Meester, Chace Crawford ou encore Taylor Momsen (désormais chanteuse de The Pretty Reckless).

Gossip Girl ©HBO MAX

Des nouveaux venus et une vétérante

On ne l'attendait pas spécialement, mais un reboot de la série culte va bientôt voir le jour. HBO Max a trouvé bon de miser sur des marques connues et Gossip Girl en fait partie. La nouvelle série se déroulera huit ans après la fermeture du fameux blog. Mais un nouveau site va cette fois s'attaquer à d'autres lycéens huppés de l'Upper East Side new-yorkais. Après des premières images révélées en novembre 2020, un teaser (en une d'article) permet d'en voir davantage. Une bande-annonce qui insiste évidemment sur le paraître des personnages qui se soucient avant tout de leur image.

Si cette vidéo ne donne pas beaucoup d'indications sur la qualité ou non de la série, elle permet avant tout de présenter les nouveaux venus. Jordan Alexander, Eli Brown, Zión Moreno, Emily Alyn Lind, Thomas Doherty, Tavi Gevinson, Evan Mock et Whitney Peak sont au casting. Et on reconnaît bien sûr la voix de Kristen Bell. De plus, grâce à cette bande-annonce mise en ligne par Warner TV, on sait où il faudra se rendre pour voir Gossip Girl en France. La date de diffusion est par contre encore inconnue. La série est annoncée prochainement.