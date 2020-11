Gossip Girl : premières images évocatrices de la nouvelle série

Spotted ! Après l’annonce officielle d’une suite au célèbre teen drama "Gossip Girl", voilà enfin les premières images. De quoi se mettre sous la dent en attendant la sortie de la nouvelle série "Gossip Girl", prévue pour 2021 sur HBO Max.

Gossip Girl : le reboot en images

C'était LA série télévisée iconique de la jeunesse dorée new-yorkaise. Gossip Girl se terminait en 2012 après six années de bons et loyaux services. Sept ans après, les créateurs du teen drama officialisaient la nouvelle. Gossip Girl aura bel et bien droit à une suite, diffusée sur HBO Max.

Un an d'attente et Gossip Girl version 2.0 dévoile enfin ses premières images. Il faut dire que le tournage était initialement prévu pour mars, mais n'a commencé qu'en novembre (bienvenue dans le nouveau monde de la production !). On peut enfin voir à quoi ressemblent les personnages du reboot et laisser notre imagination aller bon train sur le scénario de la nouvelle série.

Jupes plissées, cravates écossaises, portable en main. Pas de doute, nous sommes bien en compagnie de la relève de Constance Billard, l’iconique école privée new-yorkaise où l’on découvrait Blair, Serena et toute la clique de Gossip Girl en 2007 (eh oui, il y a déjà 13 ans).

Retrouvailles au lieu phare de Gossip Girl

Et pour de premières images de tournage, nous ne sommes pas n'importe où. En effet, la nouvelle génération Gossip Girl se trouve sur les marches du Metropolitan Museum of Art de New-York. C'était le lieu mythique des élèves de Constance Billard dans la série originale, en particulier Blair Waldorf et Serena van der Woodsen. Ce pont entre les deux générations Gossip Girl va éveiller la nostalgie des plus grands fans.

Que disent les premières images de Gossip Girl ?

Gossip Girl a nourri sa fan base de rebondissements dignes des plus grands teen drama pendant six saisons. Mais que va-t-il se passer dans son reboot ? Le pitch annoncé est encore vague à l’heure actuelle. Huit ans après la fermeture du blog Gossip Girl, une nouvelle génération d’étudiants de Constance Billard découvre le fameux site web de commérages.

Une chose est certaine : l'action du reboot de Gossip Girl s'écrira dans le présent. Par conséquent, dans une société assurément différente. Comment explorer la thématique centrale des réseaux sociaux ? Les scénaristes donneront-ils place à la vague post #MeToo ou à un New-York post-Covid ? Il faudra attendre 2021 pour le savoir.

Pour la première saison du reboot de Gossip Girl, dix épisodes ont été commandés. Stephanie Savage et Josh Schwartz, co-créateurs de la série originale, sont de retour aux commandes. D'ailleurs, la série est appelée reboot un peu partout sur la toile, mais il s'agit bien d'une suite à l'histoire de Gossip Girl, et non d'un remake. De nouveaux personnages, donc, feront allusion à la génération Gossip Girl d'antan. Mais sans aucun membre du casting original, sauf Kristen Bell, qui reprendra son rôle à la narration de la série.

Un Gossip Girl plus inclusif

Après avoir annoncé la distribution de la nouvelle bande Gossip Girl, on peut enfin voir à quoi ça ressemble IRL. Evan Mock, Eli Brown, Zión Moreno, Emily Alyn Lind (Revenge), Thomas Doherty (Legacies), Jordan Alexander et Savannah Lee Smith composent le groupe de jeunes acteurs. À voir si Gossip Girl sera leur tremplin, tout comme leurs prédécesseurs Blake Lively, Leighton Meester ou Penn Badgley. Leurs carrières avaient juste explosé grâce à la série.

Si l'intrigue du reboot de Gossip Girl reste à première vue ancrée dans une certaine catégorie sociale, la distribution serait volontairement plus inclusive. En effet, Joshua Safran scénariste et producteur de Gossip Girl, avait annoncé à Vulture, l’année dernière déjà, vouloir un casting plus représentatif que le précédent.

Autre point de divergence avec la série originale Gossip Girl (et pas des moindres pour Joshua Safran) : la nouvelle génération Gossip Girl met en avant des personnages LGBT+. Et elle serait même très, très queer.