Grand Hôtel sur TF1 : c'est quoi cette série avec Carole Bouquet ?

Découvrez "Grand Hôtel", nouvelle série probablement à succès de la chaîne TF1. Embarquez dans un voyage au cadre idyllique, à Nice, mais préparez-vous au pire, car de bien sombres secrets et mystères devraient peser sur le palace sans tarder.

Grand Hôtel : de quoi ça parle ?

L'intrigue de Grand Hôtel , la nouvelle série TF1, s'articule autour du jeune Anthony Costa, âgé de vingt-cinq ans. Ce dernier vient d'être engagé comme serveur dans le mythique Grand Hôtel, établissement prestigieux de la Côte d'Azur. Seulement, il a une idée derrière la tête. Anthony veut comprendre ce qui est arrivé à sa sœur, qui officiait en tant que femme de chambre dans le palace et demeure introuvable depuis plusieurs mois. Mais le jeune homme ne pensait pas tomber sous le charme de l'héritière de la famille Vasseur... D'autant que la belle est sur le point de s'unir au directeur du Grand Hôtel. De lourds secrets gravitent autour de tout ce petit monde et l'explosion menace.

Adaptée d'un programme espagnol du même temps produit entre 2011 et 2013, Grand Hôtel est écrite par Aurélie Belko (Osmosis) et Sébastien Le Délézir (Candice Renoir). A la réalisation, Yann Samuell et Jérémy Minui (Profilage).

Une distribution soignée

Côté casting, Grand Hôtel réunit nombre de comédiens bien connus et appréciés des téléspectateurs, à commencer par Victor Meutelet (Clem) dans le rôle principal. Solène Hebert (Demain nous appartient) incarne quant à elle la richissime jeune femme dont il tombe amoureux.

Le reste de la distribution contient de grands noms : Carole Bouquet, immense actrice française et accessoirement James Bond Girl dans Rien que pour vos yeux, est déjà apparue dans une série TF1, à savoir La Mante. Pour Grand Hôtel, la comédienne prêtera ses traits à Agnès Vasseur. Bruno Solo, Hippolyte Girardot (Je ne rêve que de vous), Gwendoline Hamon (Nous finirons ensemble), Sara Martins (Meurtres au paradis) ou encore Alain-Fabien Delon (Les Rencontres d'après minuit) seront aussi de la partie.

Grand Hôtel : succès en devenir ?

La chaîne frappe fort avec une distribution susceptible de toucher toutes les tranches d'âges de son public. Tout le monde - des jeunes adultes aux plus âgés - peut y trouver son compte. On gage que le cadre visuellement attrayant de Grand Hôtel, mêlé à une mystérieuse affaire mettant potentiellement en cause une nombreuse et richissime famille, devrait tenir les curieux en haleine. D'autant que le nouveau programme lance peu ou prou la saison de la chaîne (côté fiction). Tandis que vient de s'achever la dixième saison de Profilage, d'autres nouveautés sérielles s'inviteront sans tarder sur TF1 !

On souhaite en tout cas le succès à Grand Hôtel, dont la série mère a cartonné en Espagne ! Les spectateurs s'étaient surtout intéressés à l'histoire d'amour centrale. Plus que compliquée, cette dernière lie un simple serveur à une riche fille de bonne famille. Le programme, très populaire, a été plusieurs fois adapté. Un remake américain produit par Eva Longoria a même vu le jour, mais a été annulé après une saison, faute d'audiences.

Grand Hôtel est attendue sur TF1 à partir du jeudi 3 septembre à 21h. Les deux premiers épisodes, sur huit au total, seront diffusés le soir-même.