Green Lantern : une production digne d'un film de cinéma pour la série

Neuf ans après la sortie de Green Lantern porté par Ryan Reynolds, mal reçu par le public et la critique, HBO Max espère offrir aux fans une version beaucoup plus populaire de l’histoire du héros DC. Kevin Reilly, en charge du contenu de la plateforme, s’est exprimé sur la série Green Lantern à venir.

Et il a fait une annonce très prometteuse sur les moyens déployés pour rendre la série de la meilleure qualité possible :

Greg Berlanti, qui produit Green Lantern, a développé beaucoup de séries DC de qualité pour The CW. Ce projet sera différent. En terme de moyens de production, on va passer un cran au-dessus. Vous pouvez vous attendre au plus haut niveau de production cinématographique pour la série.