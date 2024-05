Green Lanterns : James Gunn donne des nouvelles du projet de série

James Gunn a donné des nouvelles de l’avancée de la série "Lanterns", l’un des projets lancés depuis qu’il a pris les rênes de DC Studios avec Peter Safran.

Lanterns, l’un des projets de série de DC Studios

En 2022, l’univers cinématographique DC a entamé un virage important. James Gunn et Peter Safran ont été nommés à sa tête, et sont donc depuis chargés de développer les nouvelles histoires de cet univers. L’un des projets annoncés comme étant en développement est une série sur plusieurs Green Lanterns.

Comme expliqué par Peter Safran dans des propos rapportés par Deadline en février 2023, le show simplement intitulé Lanterns sera « très important » dans le nouvel univers DC. On savait déjà également que John Stewart et Hal Jordan seront présents. Et que le ton de la série sera inspiré de celui de True Detective. Mais James Gunn vient de donner d’autres nouvelles du show.

Trois scénaristes derrière le pilote

Comme il en a pris l’habitude pour tous les projets sur lesquels il est impliqué, James Gunn a utilisé ses réseaux sociaux pour nous informer de l’avancée de Lanterns. Sur son compte Instagram, il a révélé que la série était actuellement en train d’assembler une équipe de scénaristes pour son écriture. Et que ces scénaristes s’appuieront sur le pilote du show écrit par trois personnes. À savoir Damon Lindelof, Chris Mundy et Tom King.

Damon Lindelof s’est déjà aventuré dans le monde des super-héros. Il a fait forte impression avec sa série Watchmen. Celle-ci a notamment remporté l’Emmy de la meilleure série limitée en 2020. De son côté, Chris Mundy a notamment travaillé sur Ozark et True Detective. Justement, comme évoqué plus haut, cette série est l’une des inspirations de Lanterns. Enfin, Tom King écrit pour DC Comics depuis de nombreuses années.

John Stewart au cœur du show

Lanterns n’a pas encore de date de sortie. On sait en revanche que la série sera centrée sur John Stewart, alors qu’elle devait à l’origine plutôt s’intéresser à Guy Gardner et Alan Scott. D’autres Green Lanterns y apparaîtront malgré tout, dont peut-être ces deux protagonistes. Et il est certain que Guy Gardner sera l’un des personnages secondaires du film Superman de James Gunn. Il y sera joué par Nathan Fillion.