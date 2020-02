Joe Dante donne des nouvelles du préquel des Gremlins

Vous avez aimé ? Partagez :

Les Gremlins reviennent, mais pas avec un troisième long-métrage. Une série d’animation est prévue sur HBO Max pour raconter ce qu’il se passe avant les événements vus dans les deux films cultes. Joe Dante donne des nouvelles de ce projet et se montre très rassurant.

Joe Dante compte de sacrés classiques dans sa filmographie. Gremlins et sa suite sont irréfutablement dans cette catégorie. Films cultes qui traversent les époques, ils ont ce parfum d’antan qui nous rappelle pourquoi le cinéma des 80’s a touché tant de gens et reste encore aujourd’hui une source d’inspiration. Notre ère étant celle du recyclage, un troisième film aurait très bien pu se faire si les planètes avaient été alignées. Mais après tout ce temps, est-ce nécessaire d’en faire un nouveau ? La réponse est non. Et jusqu’à preuve du contraire, ça ne se fera pas. Néanmoins, la franchise Gremlins va sortir de son sommeil pour une série animée mise en chantier par le Warner. Le programme doit servir pour la future plateforme HBO Max.

Nous ne sommes fondamentalement pas contre cette idée mais qu’est-ce que ce projet veut raconter ? Elle nous invitera à remonter dans le temps pour se focaliser en particulier sur M. Wing, le propriétaire de ce magasin de Chinatown dans lequel le père de Billy découvre le petit Mogwai. Nous verrons ainsi les premiers pas du personnage, quand il n’était qu’un enfant d’environ une dizaine d’années, avec la créature et les aventures dans lesquelles ils ont été impliqués ensemble, avant la séparation.

Joe Dante tease une série Gremlins prometteuse

En interview pour Daily Dead, Joe Dante a confirmé qu’il avait été consulté pour le développement et que ce qui se préparait s’annonce prometteur :

Ça va être bien. Je suis content de la façon dont ça se passe. Il [le préquel] se déroule en Chine dans les années 20, en animation et il est très grand dans le sens où si vous essayer de le tourner comme un film pour le cinéma, ce serait scandaleusement cher. Mais en animation, vous vous en sortez avec tout ce à quoi vous pouvez penser. Je pense que c’est un moyen vraiment intelligent de revenir avec [cette franchise].

Comme il le dit lui-même dans le reste de l’interviewention, il était très complexe de faire une suite à Gremlins à cause de la manière dont le film se terminait et, aussi, pour ce qu’il représente. On lui donne raison par rapport à l’animation, qui permet de pousser la créativité encore plus loin sans forcément devoir aligner un budget colossal. Il est évident que le live action a son charme mais Dante est dans le vrai quand il souligne qu’un film de l’ampleur souhaitée ne pourrait pas se faire de nos jours – quels studios oseraient ? Avec sa note d’intention, cette série Gremlins a des chances de toucher une plus jeune génération qui n’a peut-être pas forcément vu les deux films, et ainsi la pousser à se lancer dans ces morceaux de cinéma incontournables.

HBO Max débarquera en 2021 et aucune date de sortie n’est communiquée pour la série.