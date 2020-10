Grey's Anatomy : Ellen Pompeo évoque la fin de la série

17 saisons, une longévité qui force le respect. C'est celle de la série "Grey's Anatomy", lancée en 2005 sur les écrans. Ellen Pompeo, interprète de l'incontournable Meredith Grey, vient faire frissonner les fans en annonçant que la prochaine salve d'épisodes pourrait être la dernière.

Faut-il encore présenter Grey's Anatomy ?

La création de Shonda Rhimes a largement fait son trou depuis qu'elle a été inaugurée, avec un bassin de fans qui reste dévoué à sa cause. La série se déroule dans un hôpital de Seattle et suit en particulier Meredith Grey (Ellen Pompeo), une interne qui débarque dans son nouveau service. Elle va, au fil des saisons, gravir les échelons, jusqu'à parvenir à la tête de son propre service. Si elle est l'attraction principale, la série présente un tas de personnages secondaires qui gravite autour d'elle. Avec, forcément, des sous-intrigues, des drames, des histoires d'amour, des pleurs, des joies. Tout ce qu'il faut pour raconter la vie d'un service hospitalier.

Grey's Anatomy n'a plus rien à prouver sur le petit écran, les 16 saisons qu'elle affiche au compteur sont assez parlantes. La longueur ne fait pas tout mais on peut penser qu'elle aurait été arrêtée depuis un moment si le public n'était plus au rendez-vous. La série en est actuellement à sa seizième saison et récemment vient d'être renouvelée pour une dix-septième saison. La dernière n'a pas échappé à l'impact de la pandémie et a été amputée de quelques épisodes.

Ellen Pompeo annonce la possible fin

La star du show, Ellen Pompeo annonce chez Variety que Grey's Anatomy pourrait présenter sa fin dans la saison 17.

Nus ne savons pas encore quand la série se finira. Mais la vérité est que cette année pourrait être la fin.

Comme par hasard, alors que la fin de son deal approche, elle sort les grands mots pour faire peur. Le network ABC a toujours dit que la série se terminera quand l'actrice ne sera plus à bord. On peut penser que ses déclarations sont lancées pour essayer de négocier un nouveau contrat encore plus juteux que le précédent. Elle avait réussi à signer pour un peu plus de 500 000 dollars par épisode. On vous laisse faire le calcul, quand chaque saison contient environ vingt épisodes. C'est le pouvoir de vie et de mort sur la série qu'Ellen Pompeo détient. Elle peut choisir, à la fin de son contrat actuel, de se tourner vers d'autres projets et d'en finir. Forçant ainsi les scénaristes à trouver une conclusion rapidement. Situation que l'on pense assez peu probable...

La diffusion de la saison 17 commencera sur ABC le 12 novembre prochain, puis un peu plus tard en France. Elle se mettra en phase avec l'actualité en parlant forcément du coronavirus - ne pas le faire aurait été un comble pour une série médicale.