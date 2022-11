Grey’s Anatomy : Ellen Pompeo fait ses adieux à la série

"Grey’s Anatomy" s’apprête à tourner une page importante de son histoire. Après dix-sept ans de bons et loyaux services, Ellen Pompeo, alias Meredith Grey, va bientôt quitter la série. Mais elle reviendra dans le futur.

Grey’s Anatomy va perdre sa tête d’affiche

Cela fait maintenant dix-sept ans que Grey’s Anatomy a été lancée. Depuis tout ce temps, la série a vu passer de très nombreux acteurs et actrices. Mais l’une d’elles a été vue dans presque tous les épisodes. À savoir la tête d’affiche du show, Meredith Grey, jouée par Ellen Pompeo. Cette dernière est même apparue dans les spin-offs également créés par Shonda Rhimes, tels que Station 19.

Meredith Grey (Ellen Pompeo) - Grey's Anatomy ©ABC

Toutefois, la présence à l’écran de Meredith Grey a diminué dans les dernières saisons de Grey’s Anatomy. En août dernier, nous apprenions même qu’elle ne serait présente que dans huit des vingt-deux épisodes de la dix-neuvième saison, actuellement diffusée. Tout cela laissait présager le départ prochain de Pompeo de la série qui l’a rendu mondialement célèbre. Et ce départ vient de se concrétiser.

Ellen Pompeo officialise son départ

Le sixième épisode de la dix-neuvième saison de Grey’s Anatomy a récemment été diffusé aux États-Unis, et la série est actuellement en pause. Elle reprendra le 23 janvier prochain. Et comme l’a révélé ABC via un teaser, c’est lors de ce septième épisode que Meredith Grey fera ses adieux à ses collègues. Une information qu’a confirmé son interprète dans un message posté sur son compte instagram, dans lequel Pompeo a tenu à remercier les fans de la série :

Je suis éternellement reconnaissante et remplie d’humilité par l’amour et le soutien dont vous avez tous fait preuve envers moi, Meredith et la série pendant dix-neuf saisons. Tout ce qu’on a traversé… rien de cela n’aurait été possible sans les meilleurs fans du monde. Vous avez tous rendu cette aventure tellement fun et iconique ! Je vous aime à la folie. Vous connaissez la chanson… vous savez que le show doit continuer et je reviendrai sans aucun doute. Avec beaucoup d’amour et de gratitude.

Pompeo précise donc toutefois qu’elle sera de retour dans le futur. Les fans peuvent donc espérer qu’elle reviendra dans quelques épisodes, à la manière notamment de Derek Shepherd, Jackson Avery ou encore Addison Montgomery ces dernières saisons. Selon Deadline, elle reviendra au moins pour le dernier de la saison en cours. Et, comme le rappelle TVLine, elle avait également promis en septembre dernier qu’elle participerait au tout dernier épisode du show. Avant cela, elle continuera de narrer les épisodes de la saison 19. Et pour les fans de l’actrice, on peut rappeler que Pompeo sera bientôt à l’affiche d’une nouvelle mini-série.