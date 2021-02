Grey's Anatomy : Katherine Heigl a très mal vécu les critiques à son encontre

Présente entre 2005 et 2010 dans "Grey's Anatomy", Katherine Heigl fut l'une des grandes stars du petit écran à cette époque. Une starification qui s'est néanmoins accompagnée de déclarations très maladroites qui lui ont valu de nombreuses critiques, à l'extérieur comme en interne.

Grey's Anatomy : Izzie Stevens forever

Découverte dans la série Roswell, Katherine Heigl accède définitivement à la célébrité lorsqu'elle intègre le casting de Grey's Anatomy en 2005. En effet, la fraicheur du personnage qu'elle interprète en fait rapidement la bonne copine de l'Amérique, à l'instar de Jennifer Aniston. Surtout, sa notoriété grandissante va rapidement lui ouvrir les portes du grand écran. Ainsi, on va la retrouver dans des films tels que 27 Robes et L'Abominable vérité. Toutefois, son plus grand succès au cinéma reste à ce jour En cloque, mode d'emploi, dans lequel elle partage l'affiche avec Seth Rogen.

L'actrice prend donc du galon, en même temps que son personnage d'Izzie Stevens devient de plus en plus populaire. Elle en vient même à éclipser celle qui est pourtant la star de la série : Ellen Pompeo alias Meredith Grey. Par ailleurs, elle remporte l'Emmy Award de la meilleure actrice en 2007. Seulement, en coulisse, les langues commencent à se délier. Il est fait état que l'actrice aurait pris le melon, serait ingérable, et se comporterait comme une diva sur les plateaux. En 2008, l'actrice commet alors la boulette. Tandis qu'elle se retrouve nommée une fois de plus pour le prestigieux trophée télévisuel, elle choisit de le décliner. La raison ? Le script de cette saison-là ne justifiait pas cette nomination ! Tollé général, colère de la créatrice de la série Shonda Rhimes, et départ de l'actrice en 2010.

Grey's Anatomy ©ABC

Entre remise en question et peur de chaque interview

Depuis son départ de la série en 2010, on ne peut pas dire que les choses se passent bien pour la blonde. En effet, chaque projet cinématographique et télévisuel auquel elle a pris part s'est soldé en échec commercial. En outre, sa réputation d'actrice difficile à gérer continue de lui coller la peau. Cela fait que les producteurs se pressent beaucoup moins pour la solliciter sur des gros projets. En définitif, le meilleur de sa carrière semble aujourd'hui derrière elle.

Dans une interview livrée au Telegraph, Heigl revient sur les propos qu'elle a eu envers Grey's Anatomy, ainsi que les excuses maladroites qu'elle a tenté de faire :

C'était un effet boule de neige permanent. Plus j'en étais consciente, plus j'avais peur et plus je disais des choses stupides. C'était un véritable cercle vicieux, une honte publique. On pourrait même dire que dans toute cette histoire, il y a eu de l'intimidation publique. Et je l'ai vraiment, vraiment pris personnellement. Cela m'a rendu confuse quant à ma propre valeur car j'avais parfois tendance à miser toute ma valeur sur les opinions des gens. Sauf que cette fois-ci, les opinions à mon encontre avaient changé.

Celle qui continue à suivre avec attention Grey's Anatomy, a également exprimé l'inquiétude qu'elle avait eu sur chaque interview après la controverse de 2008. Aujourd'hui, elle déclare avoir changé d'état esprit, ayant moins peur de dire les choses sans crainte d'offenser qui que ce soit !

La reverra-t-on un jour dans Grey's Anatomy ? Peu probable. En attendant, l'actrice est à l'affiche d'une nouvelle série nommée Toujours là pour toi, disponible sur Netflix.