Grey’s Anatomy saison 17 : le retour de [spoiler] teasé en vidéo

ABC diffuse actuellement la dix-septième saison de "Grey’s Anatomy". Et le 10ème épisode, diffusé hier aux États-Unis, a beaucoup fait réagir. Alors que l’on savait déjà qu’on y reverrait un personnage phare un autre l’accompagnait. Attention car cet article contient évidemment des spoilers !

Après Lexie…

Il y a quelques jours, ABC avait teasé le retour de Lexie Grey dans le 10ème épisode de la saison 17 de Grey’s Anatomy. La réapparition du personnage incarné par Chyler Leigh, particulièrement apprécié des fans, avait été annoncé en vidéo. Lexie reste l’une des protagonistes de la série les plus populaires, ayant fait partie des premières saisons du très long show. Introduite lors de la troisième, elle était apparue dans six d’entre elles. Sa mort à la fin du huitième chapitre avait donc été un choc pour beaucoup.

Lexie Grey (Chyler Leigh) - Grey's Anatomy © ACB Studios

Son retour lors de la saison 17 de la série pouvait donc être vu comme une surprise. Même si d’autres personnages comme Derek Sheperd ou George O’Malley étaient déjà venus rendre visite à Meredith dans son coma, revoir Lexie après si longtemps n’était pas forcément attendu. Mais ce retour pouvait laisser entendre que le personnage ne serait pas le seul à revenir. Et cela s’est confirmé.

… Mark de retour !

Lorsqu’elle était encore vivante, la majeure partie de l’arc narratif de Lexie dans Grey’s Anatomy suivait sa relation mouvementée avec le chirurgien plastique Mark Sloan. La proximité des deux personnages au fil des saisons avait été symbolisée par leur mort, puisqu’ils avaient péri ensemble dans un accident d’avion. À l’annonce du retour de Lexie, on était donc en droit de se demander si Mark ne viendrait pas également rendre visite à Meredith. Et la réponse a cette question a été donnée dans le dernier épisode.

Lors de la diffusion de l’épisode 10 de la dix-septième saison, hier, les téléspectateurs américains ont pu revoir le personnage incarné par Eric Dane. S’il pouvait donc être attendu, ce retour n’a pas manqué d’enflammer la twittosphère. Si vous ne souhaitez pas attendre de découvrir l’épisode en entier, vous pouvez même le découvrir en vidéo. Le compte Twitter de la série a posté un extrait montrant le moment où Ellen reçoit la visite de Mark sur la plage, alors qu’elle discute déjà avec Lexie.

Dans l’extrait, lorsque Lexie demande à sa demi-sœur si elle compte rester ici, c’est-à-dire si elle ne se réveillera jamais de son coma, Meredith ne donne pas de réponse claire. Le personnage joué par Ellen Pompeo depuis le premier chapitre de la série ne va toujours pas mieux dans le nouvel épisode. Et la question de savoir si elle va survivre au virus qui la maintient dans le coma est toujours en suspens.

Stop ou encore ?

Comme évoqué plus haut, la dix-septième saison de Grey’s Anatomy avait déjà vu le retour de Derek Sheperd et George O’Malley bien avant ceux de Lexie et Mark. Le mois dernier, Deadline avait interrogé Krista Vernoff, la showrunneuse de la saison en cours, si d’autres retours étaient prévus. Et elle avait effectivement indiqué que Patrick Dempsey et T.R. Knight ne seraient pas les seuls à reprendre leurs rôles cette saison.

La question est donc de savoir si la showrunneuse parlait simplement de Lexie et Mark, deux personnages majeurs, ou si elle nous réserve encore quelques surprises. Pour rappel, on sait déjà qu’April Kepner sera elle aussi de retour dans la saison en cours. Le personnage, cette fois bien vivant mais plus vu depuis un moment dans la série, reviendra pour un épisode.