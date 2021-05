Grey’s Anatomy : un autre personnage majeur va quitter la série

La saison 17 de "Grey’s Anatomy" a déjà réservé de nombreuses surprises aux fans. Alors qu’on a déjà pu y voir les retours de certains personnages phares, c’est le départ d’un personnage majeur qui se prépare. Attention car cet article contient évidemment des spoilers !

Une saison 17 mouvementée pour Grey’s Anatomy

La saison en cours de Grey’s Anatomy fait des vagues. L’intrigue principale du dix-septième chapitre de la série culte créée par Shonda Rhimes nous fait vivre la bataille de Meredith Grey contre une maladie grave. Pendant qu’elle est plongée dans un coma, elle reçoit la visite d’anciens amis de l’hôpital. On a ainsi pu voir les retours de Patrick Dempsey et T.R. Knight dans leurs rôles de Derek Sheperd et George O’Malley. Plus récemment, Chyler Leigh et Eric Dane, alias Lexie et Mark, sont aussi venus rendre visite à Meredith.

Mais cette saison a aussi mis en scène le départ d’un personnage phare. Dans le septième épisode, Andrew DeLuca s’est fait poignarder et a succombé à ses blessures. Une mort qui a choqué les fans du show, qui ne s’y attendaient pas forcément. Mais le personnage joué par Giacomo Gianniotti ne sera bientôt plus le seul protagoniste majeur à avoir fait ses adieux à la série lors du dix-septième chapitre.

Jesse Williams quitte le navire

La saison 17 de Grey’s Anatomy n’a donc pas fini de surprendre les fans. Après les retours surprises et la mort choc d’Andrew DeLuca, c’est cette fois Jesse Williams qui va bientôt quitter le navire après onze ans de bons et loyaux services. L’acteur incarne le Dr Jackson Avery depuis la sixième saison de la série. Hier soir, le quatorzième épisode de la saison en cours était diffusé aux États-Unis. Et il laissait entendre que le personnage pourrait faire ses adieux à ses collègues de l’hôpital. Le retour d’April, séparée de Matthew, teasait une éventuelle fin heureuse pour elle et Jackson. Ils pourraient donc se retrouver de nouveau en couple au moment de leur départ. On aura la réponse à cette théorie très bientôt, puisque Jackson signera son départ lors du prochain épisode. Celui-ci va être diffusé le 20 mai prochain aux États-Unis.

Grey's Anatomy © ABC Studios

Interrogé par Deadline sur ce départ, Williams a tenu à remercier un grand nombre de personnes pour son expérience sur les plateaux de la série :

Je serai toujours reconnaissant envers Shonda, ABC, mes costars, notre équipe incroyable, Krista, Ellen et Debbie pour les opportunités incroyables qu’ils m’ont données. En tant qu’acteur, réalisateur et personne, je suis tellement chanceux d’avoir pu apprendre autant de tant de monde. Et je remercie nos incroyables fans, qui insufflent tant d’énergie dans notre univers partagé. L’expérience et l’endurance acquise à travers la création de près de 300 heures de télévision de qualité est un cadeau que j’emporterai toujours avec moi. Je suis immensément fier de notre travail, de notre impact et de pouvoir avancer avec tellement d’outils, d’opportunités, d’alliés et d’amis chers.

Il a également évoqué sa fierté d'avoir pu travailler sur Grey's Anatomy dans une vidéo postée sur Twitter :

Grey’s Anatomy s’arrêtera-t-elle après la saison 17 ?

Ces retours sous forme d’adieux et ces départs majeurs de Grey’s Anatomy, combinés à l’intrigue de ce chapitre qui met en danger Meredith, laissent planer le doute sur le futur de la série. Car elle n’a pas encore été renouvelée pour une dix-huitième saison.

Mais selon The Hollywood Reporter, l’espoir de voir une nouvelle suite aux aventures des célèbres médecins est bien permis pour les fans. Le média révèle qu’Ellen Pompeo, Chandra Wilson et James Pickens Jr, qui incarnent Meredith, Miranda Bailey et Richard Webber depuis le début de la série, sont proches d’un accord pour renouveler leur contrat pour une nouvelle saison. Si les négociations se déroulent bien, ce nouveau chapitre pourrait être officialisé bientôt par ABC.