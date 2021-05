Grey’s Anatomy : un nouveau départ majeur dans la suite de la série

La saison 17 de "Grey’s Anatomy" n’a pas fini de réserver des surprises aux fans. Déjà marquée par de nombreux retours inattendus, on savait qu’un des personnages majeurs allait bientôt y faire ses adieux. Et il ne sera pas le seul à partir. Attention car cet article contient bien sûr des spoilers !

Après les retours…

La saison 17 de Grey’s Anatomy n’en finit plus de surprendre ! Pendant une bonne partie du chapitre en cours, Meredith était plongée dans un coma à cause d’une maladie grave. Durant ces épisodes, on voyait le personnage à travers ses rêves, dans lesquelles elle se trouvait sur une plage. Alors que l’on ne savait pas si elle allait se réveiller de son coma, elle y avait des discussions sur le sujet avec différents personnages de la série. Ces passages ont été l’occasion de retrouver d’anciens protagonistes importants du show, plus apparus dans Grey’s Anatomy depuis de nombreuses années.

Ainsi, parmi les collègues à rendre visite à Meredith, on a pu revoir Derek Sheperd et George O’Malley, de nouveau joués par Patrick Dempsey et T.R. Knight. Plus récemment, Lexie Grey et Mark Sloan, interprétés par Chyler Leigh et Eric Dane, sont aussi revenus après avoir été absents de la série depuis la huitième saison. Mais ces retours ne seront pas les seuls événements majeurs de cette dix-septième saison à surprendre les fans du show. Dans le septième épisode, les fans ont été choqués de voir Andrew DeLuca se faire poignarder et succomber à ses blessures. Le départ du personnage joué par Giacomo Giannotti a donc étonné plus d’un fan. Et ces derniers ne sont pas au bout de leurs surprises.

… les départs !

Hier soir, le quinzième épisode de la dix-septième saison de Grey’s Anatomy était diffusé aux États-Unis et au Canada. On savait déjà qu’il mettrait en scène le départ de Jesse Williams, alias Jackson. L’épisode précédant avait teasé l’événement. L’acteur faisait ses adieux à l’hôpital Grey Sloan après onze saisons dans la peau de son personnage. Mais l’épisode a aussi réservé une surprise de taille aux fans du show.

Comme teasé dans le quatorzième épisode de Grey’s, diffusé la semaine dernière, Jackson a annoncé qu’il quittait l’hôpital pour prendre la tête de la fondation de sa famille. Dans l’épisode 15, diffusé ce jeudi aux États-Unis, on a donc pu le voir s’en aller pour Boston. Mais il n’est pas parti seul. Tom Koracick, joué par Greg Germann, l’a suivi, quittant donc lui aussi ses collègues. Un départ surprise pour un autre personnage particulièrement populaire auprès des fans de la série.

Présent dans Grey’s depuis la saison 14, Koracick avait acquis une plus grande importance à partir de la saison 16. S’il ne sera donc pas resté très longtemps dans la peau d’un personnage régulier de la série, il avait acquis une certaine popularité auprès des fans. Son départ risque donc de nouveau d’en choquer plus d’un. Dans des propos relayés par Deadline, Germann a tenu à remercier les fans pour son expérience sur le plateau de la série :

Avoir travaillé avec toutes les personnes de grand talent impliquées dans Grey’s ces dernières années a été un immense privilège. Un grand merci aux fans puisque ça a vraiment été une expérience partagée !

Greg Germann (Tom Koracick) - Grey's Anatomy © ABC

Tom Koracick de retour dans de futurs épisodes ?

Mais que les fans de Tom Koracick se réjouissent, il existe tout de même une différence entre le futur de Germann et celui de Williams. Alors que ce dernier a définitivement quitté la série, ce ne devrait pas être le cas de l’interprète de Koracick. Comme nous l’apprend Deadline, Germann devrait revenir jouer son personnage dans quelques épisodes futurs du show, dans lesquels il apparaîtra en tant que guest star. On devrait donc encore le voir arpenter les couloirs de l’hôpital Grey Sloan. Pour rappel, Grey’s Anatomy a été renouvelée pour une dix-huitième saison. Meredith et ses collègues n’ont donc pas encore tiré leur révérence.