Une véritable pépite avec une VF culte ! Cet anime génial revient bientôt sur Netflix

"GTO" va bientôt faire son grand retour sur Netflix. L'anime culte sera disponible sur la plateforme dès le 1er avril, et rejoindra aussi le catalogue d'ADN à partir du 17 avril.

GTO revient sur Netflix

Après une diffusion initiale sur Canal+, GTO était apparu sur la plateforme ADN. Puis, c'est Crunchyroll qui a pris le relais (c'est encore le cas au moment où nous écrivons ces lignes). Mais à partir du 1er avril 2024, les abonnés de Netflix pourront à nouveau profiter du Great Teacher Onizuka. Ceux abonnés à ADN devront attendre le 17 avril pour voir l'intégralité de la série d'animation. Celle-ci sera disponible en version française et en version originale sous-titrée.

Si on a souvent tendance à privilégier la VOST, dans le cas de GTO, la VF est vraiment à découvrir. Outre les interprétations géniales de Benoît Du Pac (Onizuka), Sybille Tureau (Fuyutsuki) Olivier Korol (Kunio Murai) ou encore Christelle Reboul (Urumi Kanzaki), c'est l'adaptation, dans son ensemble, qui est hilarante, avec des expressions et des insultes bien de chez nous. La preuve avec cet extrait si dessous qui comporte cette réplique d'Urumi Kanzaki : "Il est bête à manger du foin, un peu simplet de la touffe et obsédé total. Comment a-t-on pu accepter ce débris social dans l'enseignement ?"

Un manga et un anime cultes

Créé par Tōru Fujisawa, Great Teacher Onizuka (GTO), est à l'origine un manga. Composé de 25 volumes, publiés entre 1997 et 2002, il a donné lieu à une version animée dès 1999. C'est pour cette raison que, même si la trame de départ est la même, la fin diffère. Mais qu'importe, puisque l'anime est une pure merveille de comédie, composée de 43 épisodes.

On y suit donc Eikichi Onizuka, un petit voyou de 22 ans qui ne sait pas quoi faire de sa vie. Un beau jour, il décide devenir professeur, imaginant que le concours d'entrée sera facile, et qu'une fois en poste, il pourra draguer des lycéennes. Seulement la réalité sera autre, puisque la seule école qui lui ouvre ses portes, en dépit de son absence de diplôme et de son passé bagarreur, c'est celle de Mme Sakurai. Cette dernière a l'intention de lui confier la pire classe de son établissement : la 3e 4.

Ce sont donc des collégiens difficiles à gérer, et qui ont déjà poussé plusieurs professeurs au burn out, qui se retrouvent face à Onizuka. Sauf que le néo-professeur n'a pas des méthodes d'enseignement classiques, et son comportement va décontenancer les jeunes de sa classe. Mais surtout, il va gagner leur respect en montrant ses valeurs. Il est important de préciser que derrière ses airs de pervers, Onizuka reste un homme juste. Un héros qui ne va jamais au bout de ses dérives, et qui, au contraire, combat le harcèlement (dès sa rencontre avec Fuyutsuki). Il est d'ailleurs prêt à tout pour ses élèves. Ce qui permet au manga et à l'anime GTO d'aller au-delà de la simple comédie, mais de pointer une société où les jeunes ont été abandonnées par les adultes (voir notre article).

Retrouvez GTO le 1er avril sur Netflix, puis le 17 avril sur ADN.

