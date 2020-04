GTO : l'anime culte à (re)voir sur ADN

"GTO", pour Great Teacher Onizuka, c'est d'abord un manga génial, et ça a donné lieu à un anime tout aussi mythique marqué par des répliques cultes. L'histoire d'un professeur aux méthodes peu orthodoxes qui va apprendre à ses turbulents élèves de 3e à reprendre goût à la vie, à l'école, et à de nouveau faire confiance aux adultes.

Voilà plusieurs semaines que la France est en confinement en raison de la pandémie de coronavirus. Heureusement, nombreuses sont les plateformes qui auront permis de s'occuper pendant cette période compliquée. Et pour les fans d'animation japonaise, il y a de quoi faire avec notamment ADN (Anime Digital Network). Raison pour laquelle on a décidé aujourd'hui de vous parler d'un anime culte : GTO.

Onizuka, le prof rêvé

Eikichi Onizuka a 22 ans, il est célibataire et libre comme l'air, comme il le dit lui-même. Bien que n'ayant jamais brillé dans sa scolarité, apparaissant de prime abord comme un petit voyou bagarreur, le jeune homme a décidé de devenir professeur. Son objectif étant de trouver une bonne planque dans la fonction publique et de pouvoir draguer des jolies lycéennes. Sauf qu'il va vite se rendre compte que la réalité du métier est toute autre.

En effet, GTO montre en premier lieu la perte de confiance d'une jeunesse japonaise envers le monde adulte à la fin des années 1990 - date de publication du manga et du début diffusion de l'adaptation en anime. Avec des parents souvent absents car obnubilés par le travail, incapables de voir le mal-être de leur progéniture sur laquelle ils mettent une pression forte, et des professeurs en qui ils n'ont plus confiance. C'est le cas des élèves de la 3e de l’école privée Kisshō. Une classe difficile qui a décidé de pousser à bout ses enseignants après la trahison de l’un d’eux. Face à ce groupe ingérable, la secrétaire générale décide alors d’engager Onizuka. Ayant pu assister à ses méthodes peu orthodoxes, elle compte sur lui pour redonner à ces enfants le goût de l’école.

Un triste reflet de la société

Ainsi, l’anime, qui reprend en grande partie la trame du manga (mais pas tout), amuse par le caractère d’Onizuka et la représentation de son moi intérieur. On y voit en effet les moindres pulsions d’un jeune garçon un brin pervers, capable de s’imaginer marié à une de ses élèves. Mais là où la série parvient à rester d’actualité aujourd’hui, c’est que le personnage n’en oublie pas ses valeurs et se refuse toujours à se laisser aller à ses pulsions.

Donc, oui, Onizuka n’est pas un saint, étant plus d’une fois tenté de mettre une main aux fesses des filles. Mais il finit toujours par revenir dans le droit chemin. Il est, on l'a dit, un personnage qui a des valeurs, qui assume ses actes, et refuse régulièrement l’aide des autres pour se sortir lui-même de situations compliquées. GTO est donc à la fois un divertissement rock 'n' roll absolument délirant et dynamique, parfois violent, et une oeuvre riche en thématiques humaines et sur la société. Une oeuvre qui n’a pas trop vieilli dans ce qu’elle raconte, et qui bénéficie d’une multitude de personnages secondaires tous passionnants. Avec en tête, pour nous, la géniale Urumi Kanzaki, une élève surdouée dotée d’un énorme QI et qui pratique le terrorisme scolaire. Un personnage fascinant qui parviendra à faire d'Onizuka son "génie de la lampe" et à lui en faire voir de toutes les couleurs, avant de comprendre comme les autres que sous ses airs de bourrin inculte, ce professeur n'est pas comme les autres...

Si visuellement on est bien dans de l'animation "à l'ancienne" en comparaison à des œuvres plus récentes, GTO reste un pur plaisir à regarder encore en 2020. Et il ne faudrait évidemment pas oublier ses différents openings qui ont su capter l'ambiance du manga et le caractère hors-norme d'Onizuka. Enfin, on rendra hommage au doublage français absolument mémorable, avec des répliques hilarantes allant du simple "par Elvis" de Murai, à des phrases plus recherchées comme "Il est bête à manger du foin, un peu simplet de la touffe et obsédé total" ou encore "Ça lui fera la bite, il l'a bien mérité cet enc*** de prof" ou encore "Ça y est, c'est officiel, ça vient d'sortir, je m'emmerde !".

Bref, on vous invite donc à (re)voir cette géniale série d'animation qu'est GTO, disponible en ce moment sur la plateforme ADN.