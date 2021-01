Découvrez le Top des meilleures séries de février 2021

En février il y en aura pour tout le monde, avec de la science-fiction allemande, de l'horreur espagnol, du drame français, une série d'époque ou encore un remake de This is Us. On vous résume les séries à voir sur Netflix, Canal+ ou encore Amazon Prime Video.

Je te promets - à partir du 1er février sur TF1 (disponible sur Salto)

L'histoire de Je te promets

Paul, et sa femme Florence attendent avec impatience la naissance de leurs triplés. De leur côté, Mathis, un trader comblé vient de retrouver son père biologique mais hésite à le rencontrer ; Maud, une jeune femme en surpoids, n’arrive pas à maigrir et cherche un sens à sa vie et Michaël, footballeur d’un gros club de Ligue 1 voit sa carrière stoppée après un incident malheureux. Alors que Paul, Mathis, Maud et Michaël fêtent leurs 37 ans, ils font face à des choix importants, qui vont bouleverser leurs vies… La série s’installe au cœur d’une famille pas comme les autres pour vivre avec eux leurs peines, leurs doutes mais aussi leurs joies.

La bande-annonce :

Pourquoi regarder : Je te promets est en fait la version française de This is Us. Une série de qualité et qui cartonne aux Etats-Unis (mais pas que). On est donc curieux de voir cette transposition chez nous.

Toujours là pour toi - à partir du 3 février sur Netflix

L'histoire de Toujours là pour toi

Après s'être rencontrées à Firefly Lane dans leur jeunesse, Tully et Kate vont traverser, ensemble et inséparables, les hauts et les bas des trente années suivantes.

La bande-annonce :

Pourquoi regarder : Tout simplement pour voir en duo Katherine Heigl et Sarah Chalke, deux comédiennes bien connues des sérivores puisque l'une a fait les beaux jours de Grey's Anatomy quand l'autre œuvrait dans Scrubs.

En thérapie - à partir du 4 février sur Arte

L'histoire de En thérapie

Paris, automne 2015. Dans le cabinet d’analyse de Philippe Dayan, près de la place de la République, se succèdent jour après jour une chirurgienne en plein désarroi amoureux, un couple en crise, une ado suicidaire… Mais, un soir de novembre, des tueurs entrent dans Paris. Quelques jours plus tard, un agent de la BRI traumatisé vient frapper à la porte du cabinet. Pour Philippe Dayan, c’est le moment de renouer, après des années de silence, avec Esther, son ancienne analyste. Et tenter d’échapper au séisme émotionnel qui vient de se déclencher en lui.

La bande-annonce :

Pourquoi regarder : Parce qu'on retrouve à la création Éric Toledano et Olivier Nakache (et Laetitia Gonzalez) qui ont l'habitude du succès au cinéma. A voir si avec un sujet difficile, qui renvoie aux attentats du Bataclan, ils trouveront la recette pour ne pas laisser le spectateur sur le carreau, mais pour l'emmener dans un drame touchant et intime.

Paris Police 1900 - à partir du 8 février sur Canal+

L'histoire de Paris Police 1900

1899, la République est au bord de l’explosion. Prise en étau entre les ligues nationalistes et antisémites et la menace anarchiste. Le cadavre d’une inconnue retrouvée dans la Seine va propulser un jeune inspecteur ambitieux au cœur d’une enquête criminelle qui révélera un lourd secret d’État. Il va croiser la route de Lépine, de retour à la tête d’une Préfecture vérolée par les luttes de pouvoir, de la première femme avocate et d’une courtisane reconvertie en espionne... Ces personnages que tout oppose vont s’unir pour affronter un coup d’état. La Belle Époque n’a de belle que le nom.

La bande-annonce :

Pourquoi regarder : Avec Paris Police 1900 Canal+ propose une nouvelle série en costumes. D'après la bande-annonce, les moyens ont été mis pour une plongée dans Paris à l'aube du XXe siècle sous fond d'enquête criminelle et de coup d'état.

L’Internat : Las Cumbres - à partir du 19 février sur Amazon Prime Video

L'histoire de L'Internat : Las Cumbres

Dans un internat construit à côté d'un monastère dans des montagnes inaccessibles, les élèves y sont des rebelles, devant s'habituer à l'éducation stricte qui y est appliquée. Mais les histoires qui circulent à propos des légendes locales, vont bouleverser le quotidien d'une bande de jeunes qui vont devoir faire face à des aventures effrayantes et trépidantes.

La bande-annonce :

Pourquoi regarder : Rien que le décor suffit à mettre sous tension. Un internat près d'un monastère dans les montagnes, c'est parfait pour une série qui s'annonce angoissante. De plus, on sait que les Espagnols maîtrisent particulièrement bien le genre.

Tribes of Europa - à partir du 19 février sur Netflix

L'histoire de Tribes of Europa

En 2070, trois frères et sœurs tentent de changer le sort de l'Europe après la catastrophe globale qui l'a fragmentée en une foule de micro-États rivalisant pour dominer.

La bande-annonce :

Pourquoi regarder : Un peu de science-fiction ça ne fait jamais de mal. Surtout quand c'est une production allemande qui propose de nous emmener dans un futur loin d'être paradisiaque. La qualité était déjà présente avec Dark. On fait donc confiance à Netflix pour avoir trouvé une nouvelle perle rare chez nos voisins germaniques.