Top des meilleures séries de juin 2020

En dépit de l'arrêt de beaucoup de tournages en raison de la pandémie, les séries résistent et les principaux acteurs ont encore beaucoup de choses à proposer en juin. On fait le point sur les nouveautés et les séries en cours à découvrir sur Netflix, Canal+, OCS, Amazon ou qui débuteront aux US.

Alex Rider - à partir du 4 juin sur Amazon L'histoire : Les aventures de l'adolescent espion Alex Rider, qui se voit contraint d'infiltrer une école correctionnelle pour les enfants de la haute société qui semble cacher de sombres secrets... Pourquoi regarder : Les romans Alex Rider avaient déjà donné lieu à une première adaptation au cinéma en 2006. On est donc curieux de voir si le format série permettra de se rapprocher encore plus de l'oeuvre d'Anthony Horowitz. 13 Reasons Why saison 4 - à partir du 5 juin sur Netflix L'histoire : Alors que la fin du lycée pointe à l'horizon, Clay et ses amis s'efforcent de garder un coup d'avance tandis que les secrets de leur passé menacent leur avenir. Pourquoi regarder : Parce que la saison 4 de 13 Reasons Why sera la dernière du show phare de Netflix. Si la série a connu des hauts et des bas, la fin sera forcément très attendue. El Presidente - à partir du 5 juin sur Amazon L'histoire : L'affaire de corruption à la FIFA, appelée aussi Fifagate, abordée par le biais d'un petit président de club de football chilien qui sort de l'ombre est se retrouve impliqué dans une conspiration frauduleuse de 150 millions de dollars. Pourquoi regarder : L'approche d'El Presidente est particulièrement intéressante car elle va traiter d'un scandale important dans le monde du football mais par le biais d'un petit club, rendant la problématique plus concrète, à une échelle locale. Love Victor - à partir du 19 juin sur Hulu (US) L'histoire : Victor, un lycéen qui vient d'intégrer le lycée Creekwood, cache un secret : il est gay. En plein questionnement, il décide de se tourner vers Simon en espérant que ce dernier, qui a vécu les mêmes angoisses que lui auparavant, parviendra à l'aider à naviguer dans les eaux troubles de l'adolescence. Pourquoi regarder : Tout simplement car il s'agit du spin-off en série du film Love Simon. Celui-ci ayant été très bien accueilli, cela donne de bons espoirs pour Love Victor. Perry Mason - à partir du 21 juin sur OCS L'histoire : 1932, Los Angeles. Alors que le reste du pays se remet de la Grande Dépression, la ville est en plein boom. Pétrole, Jeux olympiques, ferveur évangélique ! Mais quand l'affaire de la décennie arrive sur le bureau de Perry Mason, le jeune avocat va se lancer dans une quête de la vérité qui va révéler les fractures de la Cité des Anges. Et par la même occasion ouvrir la voie à la propre rédemption de Mason… Pourquoi regarder : A l'origine Perry Mason était une série judiciaire de CBS au format particulièrement long (des saisons en moyenne de 30 épisodes de 52 minutes). HBO a repris le personnage mais en resserrant le format sur une mini-série qui s'annonce sombre et intrigante. Doom Patrol - à partir du 25 juin sur HBO Max (US) L'histoire : Nouvelle aventure pour les membres de la Doom Patrol, des super-héros colériques et loin d'être parfaits. Pourquoi regarder : Parce que la première saison de Doom Patrol, diffusée en France sur SyFy, avait été une franche réussite. Il est donc logique de suivre la suite, en espérant une arrivée rapide en France. The Twilight Zone saison 2 - à partir du 26 juin sur MyCanal L'histoire : Une nouvelle version de la mythique série d'anthologie La Quatrième Dimension (1959-1964), laquelle nous plonge une fois encore dans des histoires surnaturelles, étranges et angoissantes. Pourquoi regarder : Un peu comme Perry Mason, The Twilight Zone a dépoussiéré comme il faut une vieille série grâce à Jordan Peele. La première saison était assez bonne dans l'ensemble, on espère donc que les prochaines histoires fantastiques qui seront racontées parviendront à captiver. Dark saison 3 - à partir du 27 juin sur Netflix L'histoire : Un enfant disparu lance quatre familles dans une quête éperdue pour trouver des réponses. La chasse au coupable fait émerger les péchés et les secrets d'une petite ville. La saison 3 de Dark sera la dernière. Pourquoi regarder : Moins connue que 13 Reasons Why, Dark est pourtant un des très bons programmes de Netflix. Et elle aussi va devoir se conclure cette année, puisque la saison 3 sera la dernière. Une raison simple mais évidente pour suivre le show lors de sa mise en ligne sur la plateforme.