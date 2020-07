Hanna : la série Amazon reviendra pour une troisième saison - CinéSéries

Créée par David Farr, Hanna est une adaptation du film éponyme de Joe Wright de 2011 porté par Saoirse Ronan. La série raconte l’histoire d’une jeune fille qui a passé toute sa jeunesse dans les bois d’Europe de l’Est à s’entraîner, isolée avec son père, pour combattre ceux qui les traquent. Après avoir été repérée par une espionne de la CIA, ses capacités de survie sont mises à l’épreuve lorsqu’elle se retrouve séparée de son père. Hanna doit alors voyager à travers l’Europe pour retrouver son père et échapper à la poursuite d’une mystérieuse agence gouvernementale, Utrax, tout en essayant de comprendre qui elle est vraiment. Mais elle va bientôt découvrir qu’elle n’est pas la seule à avoir reçu un entraînement d’élite…

Hanna est interprétée par Esme Creed-Miles, tandis que son père est joué par Joel Kinnaman. Mireille Enos a aussi un rôle récurrent dans la série, dans le rôle de l’agente de la CIA Marissa Wiegler.

Dans des propos relayés par Deadline, David Farr, qui reviendra en tant que scénariste et producteur exécutif, a réagi à l’annonce de la troisième saison d’Hanna. Le créateur de la série a expliqué avoir eu l’ambition de pouvoir développer longuement l’histoire qu’il avait en tête lorsqu’il a eu l’idée de la série. Il se montre donc satisfait de pouvoir continuer à raconter l’histoire qu’il a imaginée :

Je suis vraiment ravi de pouvoir donner à Hanna une troisième saison. Quand on a commencé ce projet, j’avais en tête un drame qui creuserait le passé d’Hanna, qui la forcerait à affronter des défis qu’elle n’avait jamais connus auparavant et qui répondrait à la question : est-ce qu’elle peut trouver un jour sa place quelque part ? Je suis vraiment reconnaissant envers Amazon et NBCU de pouvoir développer cette vision. Je dois aussi énormément à Esmé Creed-Miles et Mireille Enos pour leur engagement continu et leur énorme talent alors qu’on se prépare à amener Hanna et Marissa sur un nouveau terrain inexploré. Ça va être un excitant troisième acte.