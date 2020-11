Hannibal saison 4 : Mads Mikkelsen a une idée pour la suite

Alors que la série "Hannibal" n’est pas revenue depuis 2015, son principal interprète, Mads Mikkelsen, a donné des nouvelles sur une potentielle quatrième saison. L’acteur s’est exprimé sur la direction que l’équipe créative espère prendre si le nouveau chapitre venait à être lancé.

Hannibal le cannibale

Alors que le cultissime film Le Silence des Agneaux s’intéressait à la relation entre Hannibal Lecter et la jeune agente du FBI Clarice Sterling, la série explore celle entre le célèbre tueur carnivore et un jeune profiler du FBI, Will Graham. Fasciné par les tueurs en série et possédant un don spécial qui lui permet de se mettre à la place de n’importe qui, Graham est recruté pour une enquête. Mais pour pouvoir aller sur le terrain, il doit d’abord passer des tests psychologiques. Le jeune profiler est alors confié au Dr Hannibal Lecter, censé évaluer ses aptitudes. Mais il ne se doute pas que Lecter est lui-même un redoutable tueur en série…

Lancée en 2013, Hannibal a été créée par Bryan Fuller. Alors que Hugh Dancy y incarne le jeune Will Graham, c’est Mads Mikkelsen qui y tient cette fois le rôle de l’un des méchants les plus célèbres de l’histoire du cinéma, rendu culte par l’interprétation d’Anthony Hopkins dans le film de Jonathan Demme. Gillian Anderson fait aussi partie de la distribution de la série, dans le rôle de la Dr Bedelia Du Maurier, tout comme Caroline Dhavernas, qui y joue la Dr Alana Bloom. Quant à Jack Crawford, c’est Laurence Fishburne qui lui prête ses traits.

L’équipe d’Hannibal veut toujours s’attaquer au Silence des Agneaux

On sait depuis un moment que Fuller et l’équipe d’Hannibal n’ont pas réussi à obtenir les droits d'adaptation du Silence des Agneaux, que MGM détient. Le studio s’est même récemment associé à CBS pour lancer la série Clarice, qui s’intéressera aux enquêtes de Clarice Sterling après les événements du film culte de Jonathan Demme. Mais comme il l’avait expliqué en juillet dernier au cours d’une réunion virtuelle avec l’équipe créative et le casting, le créateur de la série espère toujours pouvoir obtenir les droits du roman de Thomas Harris.

Hannibal © Netflix

Et c’est aussi le cas de Mads Mikkelsen. Dans une interview pour Indiewire, l’acteur a confirmé que si une quatrième saison venait à être mise en développement, l’équipe créative de la série aimerait explorer l’histoire du livre de Thomas Harris et la revisiter à sa manière :

Je ne pense pas que ce soit un secret que si ça arrive, on adorerait s’intéresser au Silence des Agneaux. Ç’a toujours été un problème parce qu’on n’avait pas les droits de ce livre. Mais c’est évidemment la partie la plus célèbre et on adorerait s’y attaquer. On la modifierait évidemment un peu et on ferait toutes sortes de choses folles avec.

Mikkelsen a ensuite donné quelques détails sur ce que l’équipe créative d’Hannibal ferait si elle venait bien à obtenir les droits du Silence des Agneaux, terminant sur une note optimiste sur la possibilité de voir une quatrième saison se concrétiser :

Cette histoire est tellement intéressante et les personnages qui sont dedans sont tout aussi intéressants. On changerait leurs genres et peut-être même condenserait deux d’entre eux en un seul. On adorerait trouver quelqu’un pour jouer Buffalo Bill. Ça va être dur. Mais on a trouvé un Hannibal, donc c’est possible.

Le Silence des Agneaux © Orion Pictures Corp/courtesy Everett Collection

Netflix va-t-elle parvenir à convaincre la MGM ?

En juin dernier, Hannibal avait débarqué sur Netflix, alors qu’elle était à l’origine produite par la chaîne américaine NBC. Si cette dernière n’avait jamais donné de suite à la série après sa troisième saison, diffusée en 2015, on pouvait alors se demander si la plateforme de streaming n’allait pas elle-même le faire.

Avec les déclarations de Fuller et Mikkelsen, on sait donc que l’équipe derrière la série aimerait s’attaquer à l’histoire du Silence des Agneaux si une quatrième saison venait à être mise en chantier.

Reste donc à savoir si Netflix souhaitera essayer à son tour d’obtenir les droits du livre auprès de MGM, et si elle réussira à le faire. La plateforme de streaming ayant un plus gros pouvoir financier que NBC, elle a sans doute plus de chance que la chaîne de convaincre le studio de lui en laisser les droits. Mais rien n’est fait pour le moment, et on reste donc attentif à une éventuelle communication du service de streaming sur un potentiel nouveau chapitre d’Hannibal.