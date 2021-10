Harlan Coben : il annonce sa nouvelle série Netflix !

Harlan Coben, prolifique auteur de romans policiers, continue sa fructueuse collaboration avec Netflix. Le romancier vient justement d'annoncer son nouveau projet de série, qui débarque dans peu de temps sur la plateforme au logo rouge.

Harlan Coben : un post facebook très attendu

Pour rappel, l'auteur américain a signé un juteux deal avec Netflix ! Pas moins de quatorze ouvrages d'Harlan Coben seront ainsi adaptés sur une période de cinq ans. Un contrat très intéressant et particulièrement lucratif pour ce dernier, qui voit ses ouvrages transformés en séries dans le monde entier. On peut notamment citer la récente Disparu à jamais, ou encore Innocent, venue d'Espagne.

Disparu à jamais ©Netflix

Il y a moins de 24h, Harlan Coben a publié sur sa page Facebook l'affiche de Stay Close, son tout nouveau programme ! En légende, il indique que la série paraîtra sur le catalogue Netflix le 31 décembre prochain. L'écrivain précise que le show à venir résulte de ses retrouvailles avec l'équipe de The Stranger et Safe, deux de ses précédentes adaptations anglophones. Coben appelle donc ses fans à inscrire au plus vite Stay Close dans leur watchlist ! Mais que sait-on vraiment du programme à venir ? Découvrez-le ci-dessous !

Stay Close : de quoi ça parle ?

L'intrigue de la série s'articule autour de trois personnages : Megan, Ray et Broome. La première se démène pour élever ses enfants tout en travaillant d'arrache-pied. Le second, ex-génie de la photo en devenir, est désormais piégé dans un job alimentaire. Le dernier, détective de son état, ne peut se résoudre à classer une affaire de disparition : celle de Lorraine, une amie proche de Megan. Seulement, un nouvel élément concernant la disparue ne tarde pas à faire surface. Un élément qui vient chambouler les vies de nos trois héros.

Harlan Coben signe le scénario de la mini-série avec Danny Brocklehurst et Richard Fee. Grands habitués des polars et proches collaborateurs du créateur, tous deux ont notamment travaillé sur Intimidation. Daniel O'Hara, à la réalisation de cette dernière et de Safe, officie également sur Stay Close.

Stay Close : avec qui ?

On retrouve fort justement le comédien star d'Intimidation dans le show à paraître ! Il s'agit du britannique Richard Armitage, notamment célèbre pour son rôle de Thorin Ecu-de-chêne dans la trilogie Le Hobbit. Actuellement à l'affiche - ou plutôt au doublage - de la saison 4 de Castlevania, il prête ici ses traits au personnage de Ray, l'ex-photographe émérite tombé en désuétude.

Richard Armitage - Intimidation ©Netflix

A ses côtés, la talentueuse Cush Jumbo, grande habituée des séries télévisées. La comédienne, véritablement révélée dans The Good Fight - le spin-off de The Good Wife -, a récemment tourné aux côtés de Jared Harris dans le thriller The Beast Must Die. Elle campera ici le personnage de Megan.

Cush Jumbo - The Good Fight ©CBS

Enfin, James Nesbitt se glisse dans la peau de Broome, le détective. Pour la petite histoire, ce dernier incarnait l'un des valeureux nains qui accompagnaient Thorin dans sa quête en direction de la cité d'Erebor, dans la trilogie The Hobbit ! Pour ce qui est des seconds rôles du programme, on retrouve notamment Sarah Parish (Doctor Who, Industry), Eddie Izzard (The Lost Symbol), Andi Osho (I May Destroy You), Jo Joyner (Ordinary Lies) ou encore Bethany Antonia (Pin Cushion).

Alors, attendez-vous Stay Close avec impatience ? Afin de patienter jusqu'au 31 décembre pour dévorer les huit épisodes de la mini-série, profitez-en pour retrouver les autres adaptations d'Harlan Coben sur Netflix !