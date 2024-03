Harlan Coben retrouve son acteur fétiche pour sa prochaine série Netflix

Les fans d'Harlan Coben vont retrouver pour la quatrième fois l'acteur Richard Armitage. Ce dernier rejoint le casting de la prochaine série Netflix "Missing You", actuellement en tournage.

Richard Armitage dans Missing You d'Harlan Coben

Il y a des associations qui mènent généralement au succès. Comme celle entre l'auteur Harlan Coben et Netflix. Lorsque la plateforme propose une adaptation d'un de ses romans, cela mène généralement à un carton. Mais on pourrait également mettre en avant l'association entre Harlan Coben et l'acteur Richard Armitage. Car ce dernier est apparu dans bon nombre de ses productions pour le service de streaming.

Tantôt au premier plan, tantôt dans un rôle secondaire, le comédien marque toujours les esprits. On a ainsi pu le voir dans Intimidation (2020), Ne t'éloigne pas (2021) et dernièrement dans Double piège (2023). Cette mini-série a d'ailleurs surpassé les précédentes, puisqu'elle est entrée dans le top 10 des séries en langue anglaise les plus vues sur Netflix, devant la saison 1 de The Witcher. Les fans de l'acteur seront donc ravis d'apprendre qu'on le retrouvera dans la prochaine série d'Harlan Coben : Missing You.

Au programme de la prochaine série Netflix

Un projet dont on parlait récemment, puisque Rosalind Eleazar, actrice notamment de l'excellente série d'espionnage Slow Horses, y tiendra le rôle principal. Mais à en croire Deadline, il faudra aussi compter sur Richard Armitage. Et ça, c'est évidemment une bonne nouvelle pour les fans de ce genre de programme. Le média américain a également donné de nouveaux détails sur l'intrigue avec un synopsis officiel, plus clair que le précédent.

Il y a onze ans, Josh, le fiancé de la détective Kat Donovan – l'amour de sa vie – a disparu et elle n'a plus jamais eu de ses nouvelles depuis. Un jour, en parcourant des profils sur une application de rencontres, elle voit soudain le visage de son ex et son monde explose à nouveau. La réapparition de Josh la forcera à se replonger dans le mystère entourant le meurtre de son père et à découvrir des secrets sur son passé, enfouis depuis longtemps.

Richard Armitage - Ne t'éloigne pas ©Netflix

Aux côtés de Richard Armitage, il y aura également Jessica Kate Plummer, Lenny Henry, Steve Pemberton, ou encore Samantha Spiro. Le tournage est en cours à Manchester et dans le nord-ouest de l'Angleterre. Aucune date de diffusion n'a été annoncée pour le moment.