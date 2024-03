La prochaine série d'Harlan Coben sur Netflix se précise

Découvrez les premiers détails sur "Missing You", la prochaine série d'Harlan Coben qui sera diffusée sur Netflix. Le show sera notamment porté par l'une des actrices marquantes de "Slow Horses".

Missing You : prochain succès d'Harlan Coben avec Netflix ?

À chaque fois qu'Harlan Coben et Netflix ont collaboré, le succès était au rendez-vous. Ce n'est pas pour rien que la plateforme de streaming a signé en 2018 un deal avec l'auteur pour le développement d'adaptations de 14 de ses romans. C'est de ce gros contrat que sont nées des séries comme Intimidation, Ne t'éloigne pas ou dernièrement Double piège. Cette dernière a d'ailleurs été un véritable carton en entrant dans le top 10 des séries en langue anglaise les plus vues sur Netflix, entre La Chronique des Bridgerton saison 2 et The Witcher saison 1. Un succès qui avait même profité à Intimidation.

Logiquement, Harlan Coben a attiré l'attention d'autres services de streaming. Ainsi, l'auteur a été approché par Prime Video pour créer avec Danny Brocklehurst la prochaine série Lazarus. Nul doute que le duo de Double piège saura à nouveau attirer les amateurs de thriller aux innombrables retournements de situation. Mais cet écart chez la concurrence ne signifie pas que les abonnés de Netflix n'auront plus de production d'Harlan Coben à se mettre sous la dent. Bien au contraire. Puisqu'on devrait bien voir arriver la série Missing You, actuellement en tournage au Royaume-Uni.

Une actrice de Slow Horses enquête sur un meurtre

Dans ce nouveau drame teinté de mystères, on suivra une détective du nom de Kat Donovan. Cette dernière va un jour tomber sur son ex-fiancé en utilisant une application de rencontres. De là, la détective va se replonger dans le mystère entourant le meurtre de son père. Suivant ce résumé dévoilé par Deadline, on imagine que l'ex-fiancé de Kat sera impliqué dans cette affaire. Ou bien que la mort du père de l'héroïne aura eu raison de leur relation. Tout cela reste de l'hypothèse pour le moment, d'autant qu'Harlan Coben a l'habitude de brouiller les pistes dans ses récits pour constamment surprendre son audience.

L'autre information à retenir de l'article de Deadline est la présence au casting de Missing You de Rosalind Eleazar, qui devrait jouer le rôle principal. Relativement peu connue, la comédienne s'est tout de même révélée dernièrement avec l'excellente série d'espionnage Slow Horses. Un show excellent proposé par Apple TV+ et dans lequel l'actrice joue Louisa, l'une des agents réduits à travailler au Slough House, une section où sont envoyés les pires agents du MI5. si vous n'avez pas encore eu l'occasion de découvrir Slow Horses, on vous la recommande chaudement.

Tout comme Michelle Keegan, qu'on connaissait depuis Brassic et qui a eu un sacré coup de projecteur avec Double piège, Rosalind Eleazar devrait gagner en popularité avec Missing You lors de sa diffusion sur Netflix. Il faudra patienter un peu avant de pouvoir découvrir cette prochaine série, qui sera la neuvième adaptation d'Harlan Coben par le service de streaming. Aucune date de sortie n'a été précisée pour le moment.

