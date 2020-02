Harley Quinn : une date pour la saison 2 de la série d’animation

Vous avez aimé ? Partagez :

Harley Quinn n’est pas que sur le grand écran, mais également dans une série d’animation du DC Universe. Un très bon programme qui vient d’être renouvelé pour une saison 2, qui arrivera très bientôt aux Etats-Unis.

En ce moment on ne peut pas dire que Harley Quinn fasse des ravages sur le grand écran. Avec Birds of Prey, dans les salles depuis le 5 février 2020, l’anti-héroïne ne connaît pas un énorme succès au box-office. Sans avoir des résultats catastrophiques, le film Warner / DC n’a cumulé que 73 millions de dollars au box-office américain après trois semaines d’exploitation. Il faut dire que, selon nous, Birds of Prey n’est pas inoubliable, loin de là (voir notre critique).

Mais la faute ne revient pas spécialement au personnage déluré d’Harley Quinn. Bien au contraire. La jeune femme est aussi attachante qu’inquiétante, psychologiquement instable mais avec néanmoins ses moments de tendresse. Et pour vous le prouver, la série d’animation Harley Quinn, diffusée sur le DC Universe aux Etats-Unis, est une très bonne alternative à Birds of Prey.

Harley Quinn meilleure sur le petit écran ?

Avec les voix de Kaley Cuoco (Harley Quinn), Lake Bell (Poison Ivy), ou encore Alan Tudyk (Joker), le show se montre en effet irrévérencieux au possible, se lâche sur les insultes en tout genre de manière naturelle et offre des bastons délirantes. Mais il n’oublie pas d’avoir un minimum de fond. Sans vouloir réduire la série à son approche féministe assumée, c’est surtout la représentation d’Harley Quinn en femme brisée après sa rupture avec Joker qui est intéressante. Une femme qui devra apprendre à s’assumer, à ne plus se sous-estimer, et surtout à ne plus vivre dans l’ombre et pour le bon vouloir d’un pervers narcissique.

Bref, un show efficace, divertissant et intéressant qui ne va pas s’arrêter-là. D’après Comingsoon, DC Universe a renouvelé Harley Quinn pour une saison 2. Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, on apprend que la diffusion de celle-ci débutera dès le 3 avril ! Sachant que le dernier épisode a été diffusé aux Etats-Unis le 21 février, l’attente ne devrait pas être trop longue.

Par contre, pour le public français, la série reste encore inédite…