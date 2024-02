Enfin une date pour la série Harry Potter, il va falloir patienter

Une série "Harry Potter" est actuellement en développement du côté de Warner Bros. Même si la production n'a pour le moment pas beaucoup avancée, on sait déjà en quelle année on pourra découvrir cette nouvelle version de l'œuvre de J. K. Rowling.

Harry Potter va revenir sur le petit écran

Huit films ont été nécessaires pour adapter les sept romans Harry Potter écrits par J. K. Rowling. Des blockbusters sortis entre 2001 et 2011, et qui ont permis de populariser à une échelle encore plus grande l'univers imaginé par la Britannique. Le public avait alors suivi, et vu grandir pendant toutes ces années, Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson dans les rôles d'Harry, Ron et Hermione.

Mais bientôt, d'autres visages seront associés à ces personnages cultes. En avril 2023, Warner Bros. a officialisé le développement d'une série Harry Potter. Une grande nouvelle, excitante pour certains, inquiétante pour d'autres. Car il y a forcément de l'attachement pour les films qui ont marqué leur époque. Cependant, une série devrait permettre d'adapter plus en détail les romans. Et quand on voit les budgets dont peuvent disposer les programmes du petit écran désormais, il y a de quoi se rassurer.

Parmi les bonnes nouvelles, on a déjà appris que David Heyman, producteur historique des longs-métrages, sera impliqué sur le projet. De plus, Warner Bros. aurait pour objectif de proposer une saison par roman. Donc un total de sept saisons. Et si l'on compte une heure par épisode (format récure aujourd'hui), il y aurait de quoi faire pour raconter chaque aventure d'Harry Potter. Il y a donc de l'ambition, mais le studio semble vouloir prendre son temps. Pour le moment, la production en est à ses prémices et on ne sait toujours pas qui seront les nouveaux interprètes.

Une diffusion après House of the Dragon et The Last of Us

Cependant, David Zaslav, le PDG de Warner, a profité d'un point sur les résultats financiers de la société pour évoquer la date de sortie de la série. Ses propos ont été relayés par Variety et on apprend ainsi que le show Harry Potter viserait une diffusion pour 2026 sur le service de streaming Max (anciennement HBO Max). Donc dans au moins deux ans. Peut-être plus si le programme arrive en fin d'année.

Cela peut paraître long. Mais espérons que l'attente vaudra la peine. De plus, avant cela, le public pourra se satisfaire d'autres séries importantes de Warner et HBO avec la saison 2 d'House of the Dragon prévue pour cet été. Et le second chapitre de The Last of Us qui devrait arriver en 2025.

Enfin, malgré ses sorties polémiques, J. K. Rowling a évidemment été concertée pour le développement de la série Harry Potter. David Zaslav a ainsi évoqué une rencontre avec l'autrice et déclaré à ce sujet :

Les deux parties sont tout simplement ravies de relancer cette franchise. Nos conversations ont été formidables et nous ne pourrions être plus enthousiasmés par ce qui nous attend. Nous avons hâte de partager une décennie de nouvelles histoires avec les fans du monde entier sur Max.

Rendez-vous en 2026 pour découvrir la série Harry Potter.