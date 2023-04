Harry Potter : la série est officialisée, et elle va durer longtemps

Ce mercredi 12 avril 2023, Warner Bros. Discovery a annoncé plusieurs nouvelles importantes concernant ses programmes de streaming. En plus de dévoiler un premier aperçu vidéo de The Penguin ainsi qu'un teaser de la quatrième saison de True Detective, le studio a officiellement confirmé le développement d'une série Harry Potter. Les fans de l'univers créé par J.K. Rowling pourront bientôt retrouver les couloirs de Poudlard, le Choixpeau magique, le célèbre sorcier à lunettes ainsi que son ennemi Voldemort.

Selon les informations rapportées par Variety, ce programme devrait s'étaler sur une dizaine d'années. Chaque saison correspondra à un tome de la saga. Pour l'occasion, un tout nouveau casting sera constitué et le studio a désormais la lourde tâche de trouver les dignes successeurs de Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint.

Productrice exécutive de la série, J.K. Rowling a déclaré à propos de ce projet :

L'engagement de Max à préserver l'intégrité de mes livres est important pour moi, et je me réjouis de participer à cette nouvelle adaptation qui permettra d'atteindre un degré de profondeur et de détail que seule une série télévisée de longue durée peut offrir.