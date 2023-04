Harry Potter : la saga va avoir son reboot en série

Cela fait maintenant quelque temps que cette rumeur circule. Mais les choses semblent enfin se concrétiser. La saga "Harry Potter" pourrait prochainement revenir à travers une série en live action.

Harry Potter : le sorcier le plus rentable de la pop culture

Vous connaissez sans doute l’histoire, mais on vous refait un bref résumé. Harry Potter est une série de romans créée par J.K. Rowling, dont le premier tome, Harry Potter à l’école des sorciers, est sorti en 1997. Rapidement, cette saga littéraire rencontre un énorme succès. J.K. Rowling sort six suites, puis continue d’étendre l’univers magique avec la saga Les Animaux Fantastiques et avec Harry Potter et l’Enfant maudit.

Les sept premiers ouvrages sont adaptés en films entre 2001 et 2011. Les cinéastes Chris Columbus, Alfonso Cuarón, Mike Newell et David Yates se succèdent pour raconter les aventures du jeune sorcier, incarné par Daniel Radcliffe. En tout, la saga Harry Potter rapporte presque 8 milliards de dollars de recettes au box-office mondial. Ce qui en fait l’une des plus lucratives de tous les temps.

Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban ©Warner Bros.

Bientôt une série ?

Après le succès de cette saga culte, Warner a continué de développer l’univers avec Les Animaux fantastiques. Trois films voient le jour entre 2016 et 2022. Malheureusement, le succès n’est pas le même. Même si les trois films engendrent plus de 1,8 milliard de dollars de recettes au box-office mondial, le dernier volet, Les Animaux fantastiques : Les Secrets de Dumbledore, est un échec critique et financier. Le film de David Yates ne rapporte que 407 millions de dollars de recettes mondiales, ce qui représente le pire score au box-office de toute la licence de J.K. Rowling.

Malgré cet échec, une rumeur revient régulièrement sur le tapis depuis quelque temps. Une rumeur qui suggère que HBO Max et Warner Bros Television sont sur le point de produire une série Harry Potter. Maintenant, les choses semblent se confirmer puisque la plateforme serait en passe de conclure un accord avec J.K. Rowling pour exploiter sa saga littéraire. En effet, l’auteure a toujours un contrôle créatif sur l’exploitation de sa création.

Harry Potter et les reliques de la mort : partie 1 ©Warner Bros.

Une saison par roman

HBO Max serait actuellement à la recherche d’un scénariste pour développer ce nouveau projet autour de l’univers magique de J.K. Rowling. L’idée de ce show serait de proposer une saison par roman, selon Deadline. Si l’accord n’est pas encore officiel, c’est un projet qui tient à cœur Warner Bros depuis un moment. Le PDG de Warner Bros Discovery, David Zaslav, a souligné à plusieurs reprises son intérêt pour la franchise, et a précisé que l'exploitation de la propriété intellectuelle est une priorité. Côté casting, on ne sait pas encore qui pourrait succéder à Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint.