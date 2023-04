The Penguin : premier aperçu en vidéo de Colin Farrell dans son rôle

Warner Bros. Discovery a dévoilé ce mercredi 12 avril 2023 le futur de sa plateforme de streaming, et a présenté quelques images de futurs programmes très attendus. Notamment "The Penguin", série spin-off de "The Batman" avec Colin Farrell dans le rôle-titre, qui se dévoile dans un premier teaser.

Après The Batman, place à The Penguin

Après le beau succès de The Batman de Matt Reeves, c'est un nouveau chapitre dans l'histoire de Batman à l'écran qui s'ouvre. Et donc un nouvel univers à explorer. Avant même la sortie du film en mars 2022, Warner Bros. annonçait en septembre 2021 que deux séries spin-off étaient en développement, dont une se concentrant sur le personnage du Pingouin, un des adversaires iconiques du Chevalier noir. Produite par Matt Reeves et Dylan Clark, avec Colin Farrell dans le rôle-titre, les deux premiers épisodes de la série seront réalisés par Craig Zobel.

Et à l'occasion de la présentation des futurs programmes de HBO Max ce mercredi 12 avril, Warner Bros. Discovery a présenté les premières images de la série The Penguin (vidéo en tête d'article).

The Penguin ©HBO Max

L'ascension d'Oswald Chesterfield Cobblepot

Les événements de la série The Penguin se dérouleront immédiatement après ceux de The Batman. Ils montreront ainsi comment, de boss milieu de gamme de la pègre, Oswald Chesterfield Cobblepot va devenir un des criminels les plus redoutés de Gotham City, et devenir le fameux "Pingouin". Bruce Wayne/Batman ne sera donc pas de la partie, puisque de toute évidence celui qui deviendra le Pingouin aura d'abord affaire à d'autres adversaires.

La vidéo mélange des images de la série, et des images de son tournage. Dans les teintes sombres et angoissées qu'affectionne Matt Reeves, en continuité parfaite avec la direction artistique de The Batman, The Penguin fait ainsi office de second chapitre de l'histoire ouverte par le film avec Robert Pattinson. On a hâte de voir Colin Farrell explorer plus profondément son personnage, qui était déjà une des plus belles réussites du film de Matt Reeves.