Hartley, cœurs à vif : Netflix prépare un reboot de la série

La série australienne "Hartley, cœurs à vif" va venir s’ajouter à la liste des œuvres des années 90 passées au traitement "reboot". Netflix a en effet décidé de proposer une nouvelle version du show créé par Ben Gannon, très populaire à l’époque de sa diffusion.

Une série parmi les plus cultes

Diffusée pendant sept saisons de 1994 à 1999, Hartley, cœurs à vif est l’une des séries australiennes les plus célèbres. Elle suit un groupe d’étudiants de toutes origines raciales et ethniques fréquentant le lycée Hartley High School de Sydney. La série a marqué les téléspectateurs à sa diffusion et a connu un grand succès pour sa façon d’aborder différents sujets de société importants. En plus de parler des relations amoureuses, elle abordait entre autres la drogue, la religion, le vol et l’errance, des thèmes que peu d’autres shows, surtout à l’époque, n’osaient explorer.

C’est à Ben Gannon que l’on doit Hartley, cœurs à vif. Il a adapté l’histoire du film de 1993 The Heartbreak Kid, lui-même une adaptation de la pièce de théâtre Heartbreak Kid, qui s’intéressait à l’histoire d’amour entre un élève, Nick Poulos, et une professeure, Christina Papadopoulos. La série met en scène différents personnages au fil des saisons. La première est notamment portée par Alex Dimitriades, dans le rôle de Nick Poulos, Abi Tucker, dans celui de Jodie Cooper, Scott Major, qui y jouait Peter Rivers ou Salvatore Coco, l’interprète de Costa Bordino.

Hartley, coeurs à vif © Gannon Television

Hartley, cœurs à vif a aussi permis à certains acteurs australiens de se montrer avant d’accéder à une notoriété importante. Callan Mulvey a par exemple tenu l’un des rôles principaux des dernières saisons de la série. L’acteur a depuis décroché des rôles dans des blockbusters très populaires, comme celui de Scyllias dans 300 : La Naissance d’un empire ou de Jack Rollins dans Captain America : Le Soldat de l’hiver et Avengers : Endgame. Simon Baker a aussi fait partie des comédiens australiens étant passé par Hartley, cœurs à vif avant de devenir une star internationale grâce à son rôle de Patrick Jane dans The Mentalist.

Hartley, cœurs à vif va avoir son reboot

Ces dernières années, Hollywood ne cesse de produire des reboots de films et séries cultes, particulièrement ceux de la fin du siècle dernier. Les studios et services de streaming tentent de capitaliser sur la popularité de films ou séries ayant connu un grand succès pour attirer les fans de l’époque tout en fidélisant une nouvelle génération de spectateurs. Hartley, cœurs à vif va bientôt bénéficier du même traitement. Netflix vient en effet de commander le reboot du show australien.

Que Minh Luu, la directrice des programmes originaux de Netflix en Australie, a expliqué l’intérêt de relancer Hartlley, cœurs à vif aujourd’hui. Dans une interview pour la version australienne de The Guardian, elle a évoqué l’importance de la série originale et l’intention de la plateforme de streaming de faire passer les mêmes messages à la jeune génération actuelle :

"Hartley, cœurs à vif" n’était pas seulement populaire, elle faisait passer un message important. Et pour moi, une enfant des années 90 qui adorait la série, je pense que c’était la première fois qu’on sentait qu’une série nous comprenait. On voulait exploiter ce sentiment. La nouvelle "Hartley, cœurs à vif" est pour que les jeunes Australiens d’aujourd’hui se sentent représentés – pour montrer leurs histoires, leurs différents sens de l’humour et apparences au monde, et rappeler à tout le monde qu’ils sont bien plus cool que nous. Elle est aussi pour les enfants des années 90, les fans de la série originale qui se rappellent ce que c’est de se sentir compris par une série télé.

Aucune date de sortie n’a pour le moment été annoncée pour le reboot d’Hartley, cœurs à vif. En attendant de pouvoir le découvrir, vous pouvez toujours (re)découvrir la série originale gratuitement sur MyTF1. Le service VOD de la chaîne propose l’intégralité du show de 1994 depuis le 4 septembre dernier.