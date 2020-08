Hartley coeurs à vif : l'intégrale de la série bientôt dispo sur MyTF1

Les fans de "Hartley, cœurs à vif" pourront bientôt retrouver l’intégrale de la série sur le service de vidéos à la demande de TF1. Les 210 épisodes des 7 saisons y seront proposés à partir du 4 septembre prochain.

De quoi parle Hartley, cœurs à vif ?

Créée par Ben Gannon, Hartley, cœurs à vif est l’une des séries les plus cultes de la télévision australienne. Elle a été adaptée du film de 1993 The Heartbreak Kid, qui était lui-même une adaptation de la pièce de théâtre Heartbreak Kid. Celle-ci racontait l’histoire d’amour entre un élève, Nick Poulos, et une professeur, Christina Papadopoulos.

La série suit un groupe d’étudiants de toutes origines raciales et ethniques qui fréquentent le lycée Hartley High School, à Sydney. Hartley, cœurs à vif est surtout connue pour les thèmes qu’elle aborde, puisqu’elle s’intéresse à de nombreux sujets de société importants, tels que la drogue et la romance, mais aussi la religion, le vol et l’errance.

La première saison de Hartley, cœurs à vif mettait en scène les personnages de Nick Poulos, joué par Alex Dimitriades, Jodie Cooper, incarné par Abi Tucker, Peter Rivers, campé par Scott Major, ou encore Costa Bordino, à qui Salvatore Coco prêtait ses traits. Au fil des saisons, d’autres acteurs ont pris le relais en tant que personnages principaux de la série. On peut citer entre autres Lara Cox, Emma Roche, Rupert Reid ou encore Callan Mulvey, qui a depuis acquis une certaine notoriété à Hollywood, en jouant dans plusieurs blockbusters devenus très populaires. Il a par exemple incarné Scyllias dans 300 : La Naissance d’un empire ou Jack Rollins dans Captain America : Le Soldat de l'hiver et Avengers : Endgame.

Hartley, cœurs à vif, une série innovatrice devenue culte

À l’époque de sa sortie, Hartley, cœurs à vif a conquis le public grâce à son choix de se démarquer des autres séries des années 90. La production australienne proposait un réalisme plus marqué que celui des autres séries du même genre que l’on pouvait voir à la même période. Aux antipodes de shows comme Beverly Hills, dans lesquels les personnages semblaient être plein aux as et n’avoir que des problèmes mineurs, Hartley, cœurs à vif n’hésitait pas à dresser le portrait d’adolescents en proie à la pauvreté, des addictions ou encore de graves problèmes familiaux. Le pari s’est avéré payant puisque la série a connu un vrai succès dès sa sortie, et notamment en France, où elle était diffusée sur France 2, et où le public s’est très vite attaché à ses personnages.

TF1 a donc décidé de profiter des 25 ans de la série pour la proposer sur son service de vidéos à la demande, et ainsi nous faire redécouvrir les aventures des lycéens de Hartley High School. Pour nous faire patienter, la chaîne a même déjà mis en ligne les six premières minutes du premier épisode de la série. On peut donc d’ores-et-déjà se replonger dans l’ambiance de Hartley, cœurs à vif avec cet avant-goût avant de pouvoir en revoir l’intégralité à partir du 4 septembre. En attendant la sortie du reste de la série, vous pouvez aussi retrouver les différents dossiers que nous avions consacrés certains de ses principaux interprètes l’année dernière. Si vous êtes curieux de leur parcours depuis l’arrêt de Hartley, cœurs à vif, vous pouvez ainsi découvrir ce que deviennent Alex Dimitriades et Salvatore Coco, Callan Mulvey et Lara Cox.