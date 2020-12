Hawkeye : après Black Widow, Florence Pugh sera dans la série

La série "Hawkeye" pour Disney+ a débuté sa production. Jeremy Renner reprend son rôle, accompagné cette fois par Hailee Steinfeld en Kate Bishop. Un personnage essentiel dans "Black Widow" et pour la suite du MCU se signalera aussi dans ce programme.

Hawkeye : deux archers pour le prix d'un

Élancé dans un renouvellement massif, le Marvel Cinematic Universe pourra désormais compter sur l'apport du petit écran. Disney+ sera la maison des séries qui auront un lien avec les films. Un dialogue entre deux formats qui s'impose comme un inéluctable accroissement de ce monstre connecté. Pour introduire les héros de demain, certains anciens seront convoqués. C'est le cas de Clint Barton (Jeremy Renner), survivant de la baston contre Thanos. La série le forcera à ressortir son arc, avec une alliée : Kate Bishop. Le scénario introduira une version plus jeune d'Hawkeye, que les lecteurs de comics connaissent. Si tout porte à croire que la série aboutira à un passage de témoin, c'est une collaboration qui sera au centre de la série, pour l'instant. Le tournage vient de commencer ces derniers jours, avec des premières photos prises sur le tournage. On y voit Jeremy Renner accompagné de Hailee Steinfeld (et d'un chien). Hawkeye n'a pas encore de date de diffusion mais inutile de l'attendre avant la fin d'année 2021 ou, plus tard, en 2022.

Le casting se complète

Hormis l'implication de Jeremy Renner, les informations sur la distribution se sont faites rares. Même pour Hailee Steinfeld il y aura eu des doutes. L'actrice était annoncée par la presse dans le rôle de Kate mais le manque d'officialisation laissait de la place à l'incertitude. Elle sera bien de la partie, tout comme Florence Pugh. Des rumeurs sur un rôle dans la série ont été entendues et Variety vient une bonne fois pour toutes de confirmer sa participation. Elle a déjà décroché un rôle dans le MCU puisqu'on la verra dans Black Widow en Yelena Belova, la petite sœur de l'héroïne. Une figure qui est amenée à grandir dans l'univers Marvel car elle est toute désignée pour remplacer Natasha (Scarlett Johansson). À partir de là, qu'elle apparaisse dans Hawkeye ne surprendra personne. Clint a eu une relation forte avec Natasha, cette dernière ayant d'ailleurs fait le choix de se sacrifier sur Vormir lors d'une émouvante scène d'Avengers : Endgame.

Black Widow © Marvel Studios 2020

Toujours concernant le casting, on apprend plusieurs arrivées supplémentaires. Vera Farmiga campera Eleanor Bishop, la mère de la jeune héroïne. Comme son compère du Conjuring-verse, Patrick Wilson (Orm dans Aquaman), elle cède à l'appel du monde des super-héros. Fra Free sera un personnage nommé Kazi, qui devrait donc être Kazimierz Kazimierczak, autrement connu avec le surnom du Clown. Un mercenaire qui sera l'un des méchants de la série. Tony Dalton campera Swordsman, un homme qui connaît bien Clint car il a été son mentor. Lui aussi devrait être un adversaire du duo principal si on se réfère à son histoire dans les comics. L'inconnue Alaqua Cox sera quant à elle Echo, une super-héroïne aux origines amérindiennes qui devrait se ranger dans le camp des gentils. Zahn McClarnon sera reliée à elle en jouant son père. Echo a un profil particulier en raison de sa surdité. Ça ne l'empêche pas d'être une guerrière redoutable, qui se sert de sa mémoire photographique pour reproduire plusieurs styles de combat - comme le méchant Taskmaster dans Black Widow. Echo pourrait ensuite apparaître dans la série Moon Knight étant donné qu'elle a côtoyé Marc Spector dans les comics.

Hawkeye n'arrivera pas dans l'immédiat sur Disney+. Dans la logique des choses, elle ne pourra sortir qu'après Black Widow, quand Yelena sera connue. Le film de Cate Shortland est prévu, aux dernières nouvelles, pour le 5 mai 2021.