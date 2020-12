Hawkeye : Clint Barton pourrait être sourd dans la série Marvel

Une nouvelle rumeur suggère que Clint Barton pourrait être sourd dans « Hawkeye ». Une rumeur loin d'être farfelue, et qui serait finalement une bonne idée. On vous explique les raisons de ce choix.

Hawkeye : la série se précise

Hawkeye, la série centrée sur Œil de Faucon commence à se préciser. Le tournage a débuté il y a quelques jours à New York. De premières images du plateau viennent d'être partagées par la production, et confirment l'apparition de Hailee Steinfeld dans la peau de Kate Bishop, l'héritière de Clint Barton. Ce dernier sera évidemment présent dans le show, toujours sous les traits de Jeremy Renner. La série est dirigée par Jonathan Igla, pour une sortie courant 2021 sur Disney+.

Avengers : l'ère d'Ultron ©Marvel Studios

Après une introduction dans le premier Thor, et ses participations à Avengers, Avengers : l'ère d'Ultron, Captain America : Civil War et Avengers : Endgame, Jeremy Renner sera donc de retour pour la cinquième (et peut-être dernière) fois dans la peau du talentueux archer. Mais cette fois, le personnage pourrait être drastiquement fragilisé à cause d'un handicap venu des comics...

Œil de Faucon pourrait être sourd

Hawkeye servira globalement de passage à témoin. Clint Barton va entraîner la jeune Kate Bishop à prendre la relève et à devenir la nouvelle Œil de Faucon. Une histoire importante dans les comics. De récentes rumeurs rapportent que Clint Barton pourrait être fortement affaibli dans le show de Jonathan Igla. Lors du podcast Murphy's Law, les dernières tendances annoncent que l'archer pourrait être sourd dans son show TV. Même si l'information n'a pas été confirmée par Disney et Marvel Studios, c'est un élément qui est totalement logique. En tout cas, il a sa place dans la série et est loin d'être inconcevable.

Hawkeye ©Disney +

En effet, dans les comics, Clint Barton perd son audition. Dans la série Hawkeye de 1983, imaginée par Mark Gruenwald, Œil de Faucon fait équipe avec Oiseau Moqueur (interprétée par Adrianne Palicki dans la série Agents of S.H.I.E.L.D.). Dans cette histoire, les deux héros tentent d'arrêter le méchant Crossfire. Pendant l’affrontement, le tympan du héros est éclaté par une flèche supersonique. Par la suite, son audition est revenue. Mais en 2012, Matt Fraction et David Aja redonnent vie à cette histoire dans Ma vie d'arme. Dans cette nouvelle série, Œil de Faucon est également atteint de surdité à cause du Clown. Ce dernier le poignarde dans les oreilles et explose ses tympans. Enfin, le nouveau jeu Avengers suggère que Clint Barton porte des prothèses auditives. Beaucoup d'éléments qui semblent suggérer que Hawkeye va reprendre cet arc des comics.

En tout cas, prendre cette direction serait incontestablement une bonne idée. Il a souvent été reproché à Marvel Studios d'ignorer les faiblesses de ses héros. Par exemple, l'alcoolisme de Tony Stark est à peine abordé. Ainsi, Œil de Faucon aura eu une carrière cinématographique sans encombre, mais son traitement dans la série pourrait énormément le fragiliser. Et ce n'est pas une mauvaise chose. De même, s'il a le rôle d'enseignant, c'est logique de le voir affaibli et donc de passer le flambeau. Dans tous les cas, ce choix scénaristique serait une bonne idée, à la fois pour rénover le personnage, mais également pour imposer des ressorts dramatiques intéressants. Réponse en 2021.