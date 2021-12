Hawkeye épisode 5 : le retour d'un méchant emblématique de Marvel

Le cinquième épisode de la série « Hawkeye » est sorti ce mercredi 15 décembre sur Disney+ (en même temps que « Spider-Man : No Way Home »). Un cinquième chapitre qui marque un retour important dans le Marvel Cinematic Universe (MCU).

Hawkeye : la série suit son cours

On est déjà à l'épisode 5 de la série Hawkeye. Et la semaine prochaine, le show va se conclure à travers son ultime chapitre. Dirigée par Jonathan Igla, la série permet d'offrir à Œil de Faucon, le personnage incarné par Jeremy Renner, sa propre histoire. Après tout, de tous les Avengers originaux, il demeure le seul à ne pas avoir eu son propre film. À travers ce récit, qui se déroule après les événements de Avengers : Endgame, Œil de Faucon croise la route de Kate Bishop. Cette jeune femme, incarnée par Hailee Steinfeld, est vouée à devenir la nouvelle Œil de Faucon du MCU. Membre des Young Avengers, c'est elle qui reprend l'arc de Clint Barton dans les comics quand celui-ci raccroche. Logiquement, le MCU devrait emprunter la même voie.

Hawkeye ©Marvel Studios / Disney+

La série présente également le personnage d'Echo. Cette dernière, incarnée par Alaqua Cox, a mis la puce à l'oreille des fans hardcores des comics. En effet, celle-ci, dans les comics, a une relation étroite avec Daredevil et le Caïd, deux personnages que les fans veulent revoir depuis l'arrêt des séries Marvel/Netflix. Lors de l'épisode 3, Jonathan Igla a laissé un énorme indice concernant un éventuel retour du Caïd. Et l'épisode 5 vient confirmer cette théorie.

Le Caïd est de retour !

Comme on vous l'expliquait il y a quelques semaines, Echo a été élevée par le Caïd dans les comics. Ce dernier a fait croire à la jeune femme que Daredevil était à l'origine de la mort de son père biologique. Dans la série Hawkeye, c'est Ronin qui endosse ce rôle. Ce qui explique pourquoi Echo veut assassiner Clint Barton.

En 2018, Netflix annule la série Daredevil après trois excellentes saisons. Une annulation qui a extrêmement déçu les fans Marvel. Ces derniers réclament depuis que tous ces personnages Marvel/Netflix soient intégrés au MCU. C'est maintenant chose faite. Enfin, en partie. En effet, l'épisode 5 de Hawkeye confirme sans détour que le Caïd va apparaître dans le dernier épisode du show, et que le super-vilain rejoint donc officiellement le MCU. Enfin ! Et c'est une excellente nouvelle pour les fans de la série de Drew Goddard puisque c'est toujours l'excellent Vincent D'Onofrio qui incarne le célèbre antagoniste. Ce dernier semble avoir un lien étroit avec Eleanor Bishop dans Hawkeye, le personnage incarné par Vera Farmiga.

Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio) - Daredevil ©Netflix

Qui est Le Caïd ?

Le Caïd est un personnage iconique des comics Marvel. Créé en 1967 par Stan Lee et John Romita Sr., Wilson Fisk est un parrain de la pègre new-yorkaise. Personnage à l'influence impressionnante dans le monde politique, il donne régulièrement du fil à retordre aux super-héros urbains comme Daredevil, Spider-Man, Iron Fist ou encore Hawkeye.

À l'écran, le personnage est déjà apparu à trois reprises. D'abord en 2003 dans le film de Mark Steven Johnson sous les traits de Michael Clarke Duncan, puis en 2015 dans la série Daredevil, et enfin en 2018 dans l'excellent film animé Spider-Man : New Generation.

Les conséquences pour le reste du MCU

C'est une excellente nouvelle pour les fans de l'univers Marvel de voir Vincent D'Onofrio rendosser le costume du Caïd dans la série Hawkeye. Et celle-ci survient pile au moment de la sortie de Spider-Man : No Way Home au cinéma. Un timing qui n'est pas anodin puisque le film de Jon Watts réserve lui aussi une connexion inédite avec les séries Netflix/Marvel. Pour ceux qui n'ont pas encore vu le film ont vous conseille d'arrêter la lecture de cet article pour éviter tout spoilers.

Spider-Man No Way Home ©Sony Pictures

Vous êtes toujours là ? Vous savez alors peut-être que Spider-Man : No Way Home, sorti lui aussi ce mercredi 15 décembre, offre aux fans une apparition inédite de Matt Murdock, alias Daredevil. En effet, le comédien Charlie Cox apparaît le temps d'un court caméo dans la peau du personnage de Daredevil, confirmant également son retour dans le MCU. Le célèbre avocat vient apporter son aide à Peter Parker au tout début du film.

Ainsi, les retours simultanés de Daredevil et le Caïd dans deux produits différents du MCU envoient un message clair : les personnages des séries Netflix/Marvel sont donc bien dans le MCU, et sont voués à revenir. Daredevil devrait logiquement apparaître dans la série She-Hulk, tandis que le Caïd devrait quant à lui avoir un rôle à jouer dans la série centrée sur Echo. Et ces retours ouvrent surtout la voie à d'autres apparitions. Des comebacks excitants qui pourraient suggérer un retour prochain des autres personnages de la gamme Netflix/Marvel comme le Punisher, Iron Fist, Luke Cage, Elektra et Jessica Jones !

En attendant, Hawkeye est à suivre sur Disney+.