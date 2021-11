Hawkeye : qui est Echo, le personnage introduit à la fin de l'épisode 2 ?

Les deux premiers épisodes de « Hawkeye » sont disponibles sur Disney+. La fin du second chapitre se termine avec l'arrivée d'un nouveau personnage : Echo. Focus sur ce nouveau protagoniste.

Hawkeye : le grand retour de Œil-de-Faucon

De tous les Avengers originaux (Iron Man, Thor, Captain America, Hulk et Black Widow), Œil-de-Faucon est le seul à ne pas avoir de film à son image. Pour compenser cette absence, Marvel Studios a décidé de produire une série entière sur le personnage. Dirigé par Jonathan Igla le show permet le retour de Jeremy Renner dans la peau du célèbre archer. Pour l'occasion, il est entouré de Hailee Steinfeld dans le rôle de la talentueuse Kate Bishop, de Vera Farmiga dans la peau de Eleanor Bishop ou encore de Florence Pugh de retour en Yelena Belova.

Hawkeye ©Marvel Studios / Disney+

À l'heure actuelle, les deux premiers chapitres de cette série en six épisodes ont été dévoilés. Deux premiers tours de piste agréables qui permettent de se replonger dans un Marvel Cinematic Universe (MCU) plus classique après les virages pris par Loki, What If... ? et Les Éternels. Le deuxième épisode de Hawkeye se conclut en tout cas sur l'arrivée d'une nouvelle protagoniste : Echo. Focus sur ce personnage.

Qui est Echo ?

A la fin de l'épisode 2, Clint Barton et Kate Bishop se font capturer par le gang des survets. Le spectateur comprend alors que ce groupe, qui manque de crédibilité, travaille en réalité pour une mystérieuse femme, qui se fait appeler Echo. Incarnée par Alaqua Cox, ce personnage est une super-héroïne sourde d'origine amérindienne, experte en arts martiaux. Dans les comics, elle porte une marque de main blanche sur son visage et a la capacité de recopier les techniques de ses adversaires (un peu comme Le Maître de Corvées du coup).

Echo (Alaqua Cox) - Hawkeye ©Marvel Studios / Disney+

De son vrai nom Maya Lopez, Echo est créée en 1999 par David W. Mack et Joe Quesada. Personnage régulier des séries Daredevil, cette héroïne a également porté le costume de Ronin pendant un temps, ce qui lui fait un point commun direct avec Clint Barton (et maintenant Kate Bishop). Peut-être, justement, que la capture des deux archers a un rapport avec le costume du Ronin.

Quel est son avenir dans le MCU ?

Dans les comics, son père, incarné par Zahn McClarnon dans la série, se fait tuer par Le Caïd. Mais ce dernier fait porter le chapeau à Daredevil, ce qui pousse Echo a se lancer dans une quête vengeresse contre le justicier aveugle. Évidemment, Daredevil parviendra à lui faire entendre raison, poussant ainsi Echo à changer de camp et à s'en prendre alors au Caïd.

Echo ©Marvel Comics

Logiquement, Echo devrait avoir un traitement assez similaire dans le MCU. Sans doute qu'elle va vouloir se venger de Clint Barton pour l'un de ses actes passés sous l'identité du Ronin, avant de se rendre compte que l'archer est du bon côté de la ligne. On sait également que Marvel Studios travaille actuellement sur une série entièrement centrée sur Echo. Dirigé par Emily Cohen, ce spin-off est attendu courant 2023 sur Disney+. Difficile de savoir à ce stade si le show permettra les retours de Daredevil et de Wilson Fisk (alias Le Caïd) dans le MCU. Mais c'est en tout cas une porte ouverte à ne pas négliger. Quant à Hawkeye, le show dévoilera un épisode sur Disney+ chaque mercredi jusqu'à la fin de l'année.