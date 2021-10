Hawkeye : la série se dévoile dans un nouveau teaser axé sur la comédie

La série « Hawkeye », attendue cet hiver, se dévoile à travers une nouvelle bande-annonce. Une fois de plus, ces images mettent l’accent sur un ton léger et humoristique. Sortie prévue le 24 novembre sur Disney+.

Hawkeye : le personnage a le droit à sa propre série

Œil de Faucon, ou Hawkeye en version originale, est présent dans le Marvel Cinematic Universe (MCU) depuis Thor en 2011. Tandis qu’il y fait une courte apparition, le temps de dévoiler le comédien Jeremy Renner dans la peau de l’archer, il revient, cette fois de manière plus importante, l’année suivante dans Avengers. Par la suite, le personnage enchaîne les apparitions, que ce soit dans les trois autres films Avengers, dans Captain America : Civil War et dans la série What If… ?. Mais des Avengers originels, il est le seul à ne pas avoir eu son propre film.

Hawkeye ©Marvel Studios / Disney+

Visiblement, Œil de Faucon n’aura jamais de long-métrage à son effigie. Il faudra que Jeremy Renner se contente d’une série Disney+ sobrement intitulée Hawkeye. Celle-ci est dirigée par Jonathan Igla et servira à passer le flambeau à une nouvelle archère : Kate Bishop. Cette héroïne, bien connue des lecteurs de comics, membre des Young Avengers, sera incarnée par la comédienne Hailee Steinfeld. Logiquement, si la série suit l’intrigue des comics, Clint Barton va lui servir de mentor, avant de lui céder la place comme nouvelle Œil de Faucon.

Nouvelles images

Marvel Studios vient de dévoiler de nouvelles images de la série. Sans surprise, ce nouveau teaser confirme que Hawkeye aura un traitement plus léger que les précédentes séries, et optera davantage pour une approche comique. Le MCU semble resservir une recette bien connue qui mélange action et vannes à gogo avec une aisance déconcertante. Les fans seront donc en terrain plus que connu. Certains en profiteront d’ailleurs pour pointer du doigt le manque de renouvellement du MCU.

Hawkeye ©Marvel Studios / Disney+

Le 24 novembre prochain, Disney+ publiera deux épisodes d’un coup d’Hawkeye. Le show contiendra 6 épisodes d’un format qui devrait s’approcher des 1h. Ainsi, l’idée de publier deux épisodes d’Hawkeye d’un coup est de se rapprocher d’un format film, avec un double épisode avoisinant les 2h. La série ramènera également Linda Cardellini dans la peau de Laura Barton, tandis que le reste de la distribution présentera aussi Vera Farmiga dans la peau de Eleanor Bishop et Florence Pugh de retour en Yelena Belova.