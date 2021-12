Hawkeye : une bande-annonce pleine d'action pour l'épisode final

La saison de "Hawkeye" va bientôt se conclure avec l'épisode 6 diffusé mercredi 22 décembre sur Disney+. Découvrez la bande-annonce et ce qui vous attend dans cet ultime épisode de la série Marvel.

Hawkeye : à la rencontre de Kate Bishop

Bien qu'elle soit titrée Hawkeye, et qu'elle mette enfin au premier plan le personnage interprété par Jeremy Renner dans le Marvel Cinematic Universe, la nouvelle série de Disney+ permet surtout d'introduire un nouveau personnage : Kate Bishop. C'est elle la véritable héroïne du show. Et les six épisodes proposés par la plateforme de streaming ont bien sûr été faits pour l'introduire dans le MCU.

Hawkeye ©Walt Disney / Marvel

Elle est une jeune femme de 22 ans qui a été inspirée par Hawkeye depuis le jour où elle l'a vu participer à la grande bataille de New York (Avengers). En grandissant elle s'est mise à l'arc et aux arts martiaux dans l'espoir de devenir un jour une super-héroïne. Lorsque l'occasion se présente et qu'il lui suffit d'enfiler le costume de Ronin, elle ne se fait pas prier. Malheureusement, elle s'attire ainsi de gros ennuis et force Hawkeye à intervenir pour réparer les dégâts. Mais aussi et surtout pour récupérer son ancien costume...

Au programme de l'épisode 6

Les cinq premiers épisodes d'Hawkeye ont été mis en ligne. Jusqu'à présent, la série a mis du temps à se mettre en place. Mais elle nous a tout de même offert quelques moments marquants. Surtout, on a vu le retour de Yelena, la sœur de Natasha Romanoff, qui a été introduite au cinéma dans Black Widow. L'ancienne tueuse interprétée par Florence Pugh a pour cible Clint Barton, estimant qu'il est responsable de la mort de sa sœur (Avengers Endgame). Seulement, tout cela pourrait être une manipulation du Caïd, un méchant que connaissent bien les fans de la série Daredevil (diffusée sur Netflix). Un autre retour qui permet de lier l'univers de Daredevil au MCU.

La bande-annonce de l'épisode 6 (en une d'article) laisse justement entrevoir le personnage (en train de marcher avec une canne). Du reste, ce final nous promet beaucoup d'action entre Clint, Kate et Yelena, et évidemment les hommes du Caïd. Une conclusion qui sera à découvrir sur Disney+ le mercredi 22 décembre. D'ici là, il est encore temps de rattraper les cinq premiers épisodes.